Решения КС насчет НАБУ: СМИ узнали об угрозах Зеленскому

Владимиру Зеленскому угрожают из-за решения Конституционного суда насчет НАБУ, выяснили журналисты / Скриншот с president.gov.ua

На президента Владимира Зеленского осуществляется колоссальное давление из-за решения Конституционного суда насчет назначения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Телефон Офиса президента обрывают послы стран Запада, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в ОП.

По его словам, угрожают приостановкой сотрудничества с Евросоюзом.

"…послы западных стран обрывают телефон Офиса президента из-за решения Конституционного суда по главе НАБУ Артему Сытнику. Давление на президента идет колоссальное, угрожают приостановкой сотрудничества с ЕС", – говорится в сообщении.

На странице НАБУ в Facebook тоже появилась реакция на решение КСУ. В Бюро считают, что решение политически мотивировано.

"...это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ", – полагают в Бюро.

Читайте такжеУкраина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда: что известноРанее сообщалось, что Конституционный суд признал неконституционным указ президента, которым Артем Сытник назначен директором НАБУ. Сытника назначил директором Бюро в 2015 году тогдашний президент Петр Порошенко. Сытник стал первым главой НАБУ.

Десятки нардепов считали, что Порошенко, назначая Сытника, превысил полномочия и нарушил ряд положений Конституции, в частности, статью, которой запрещена узурпация власти, и инициировали дело в КС.