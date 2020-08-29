Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации

В ОП высказались о решении КСУ по Сытнику / УНИАН

В субботу, 29 августа, в Офисе президента приняли к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ и выразили уверенность, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом.

Об этом сказано в сообщении Офиса президента.

"Бесспорно, сильная правовое государство - это и закон как фундамент справедливых общественных отношений, и обязательное распределение полномочий между всеми ветвями власти. Исключений быть не должно. В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ", - сказано в сообщении.

В Офисе президента подчеркнули, что Конституционный Суд действовал в рамках своей компетенции.

"Это, кстати, полностью компетенция Конституционного Суда. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа. Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого Национального антикоррупционного бюро Украины", - уточнили в ведомстве.

В то же время в Офисе президента ждут от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - особо отметили в ОП.

Напомним, ранее сообщалось, решение КСУ о том, что назначение Артема Сытника главой НАБУ является неконституционным – вовсе не означает, что тот уволен с поста.

КСУ не в праве кого-то уволить или восстановить в должности, это вне юрисдикции данного суда, пояснил судья Игорь Слиденко, пишет РБК-Украина.

В то же время он отметил, что назначение Сытника руководителем НАБУ было "абсолютно неконституционным с самого начала" и "все в Украине прекрасно это понимали".