Скиталец Саакашвили возвращается в Грузию – СМИ

Саакашвили объяснил, почему возвращается в Грузию / Reuters

Одиозный политик Михаил Саакашвили заявил, что бросает свой "второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию. Соответствующее видеообращение политика от 27 августа выложено на YouTube-канал его поклонников. А вот на Facebook-странице самого Саакашвили подобных заявлений пока нет.

Саакашвили написал лишь, что у него "было и будет два дома".

Читайте также"Украина выгребает": Кулеба пожаловался на Саакашвили"Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был президентом Грузии, я принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран – Грузии и Украины", – отмечается в посте, который Саакашвили опубликовал 27 августа.

Главред попытался получить комментарий самого политика по этому поводу, чтобы расставить все точки над i. Однако пресс-секретарь Саакашвили в ответ прислала ссылку на упомянутый пост, где об этом прямо не говорится и заявила, что больше никаких комментариев не дает.

Саакашвили объяснил, почему возвращается в Грузию

Стоит заметить, что одними с первых информацию о возможном возвращении Саакашвили в Грузию распространили российские СМИ.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил о том, что Украине всерьез грозит раскол.

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии", ‒ рассказал он

Ранее Саакашвили сделал новый выпад в адрес Грузии. Убрать правительство Грузии – в интересах Украины, считает Михаил Саакашвили.

Как сообщалось, после того, как Саакашвили был назначен Зеленским главой Национального совета реформ при президенте Украины, в ответ Грузия приняла решение об отзыве своего посла Теймураза Шарашенидзе.

Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул нежелание Тбилиси идти на серьезный конфликт с Киевом и заявил о готовности к поиску компромисса.