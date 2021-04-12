Спикер Зеленского раскрыла, чего критически не хватает в "ЛДНР"

На неподконтрольной Киеву территории нехватка не только товаров, необходимых для преодоления COVID-19, отметила Мендель.
На захваченной боевиками части востока Украины – в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", наблюдается критическая нехватка лекарств и медтоваров.
В "ЛДНР" не хватает препаратов против сердечных болезней, гипертонии, диабета и астмы, рассказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой.
Спикер главы государства добавила, что на подконтрольной противнику территории также не хватает медтоваров, которые необходимы для преодоления коронавируса COVID-19.
Мендель отметила, что жителям Донбасса помогают международные организации, в частности Красный Крест.
"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", – сказала пресс-секретарь.
Читайте такжеБудет ли наступление ВСУ на Донбассе: в ОП дали ответРанее сообщалось, что Россия отправляла в "ЛДНР" так называемые "гуманитарные конвои" – фуры, которые, по сведениям российской стороны, были наполнены разными невоенными товарами.
Примечательно, что россияне не разрешали осматривать товары, которые находились в машинах.
Украинская сторона и ее партнеры считаю, что РФ в "гуманитарных конвоях" отправляла боевикам оружие и боеприпасы.
Агрессия России на Донбассе – что нужно знать
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.