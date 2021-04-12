Спикер Зеленского раскрыла, чего критически не хватает в "ЛДНР"

В "ЛДНР" критически не хватает лекарств, поделилась Юлия Мендель / УНИАН

На захваченной боевиками части востока Украины – в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", наблюдается критическая нехватка лекарств и медтоваров.

В "ЛДНР" не хватает препаратов против сердечных болезней, гипертонии, диабета и астмы, рассказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой.

Спикер главы государства добавила, что на подконтрольной противнику территории также не хватает медтоваров, которые необходимы для преодоления коронавируса COVID-19.

Мендель отметила, что жителям Донбасса помогают международные организации, в частности Красный Крест.

"Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов", – сказала пресс-секретарь.

Читайте такжеБудет ли наступление ВСУ на Донбассе: в ОП дали ответРанее сообщалось, что Россия отправляла в "ЛДНР" так называемые "гуманитарные конвои" – фуры, которые, по сведениям российской стороны, были наполнены разными невоенными товарами.

Примечательно, что россияне не разрешали осматривать товары, которые находились в машинах.

Украинская сторона и ее партнеры считаю, что РФ в "гуманитарных конвоях" отправляла боевикам оружие и боеприпасы.