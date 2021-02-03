Свежий опрос выявил фаворитов украинского электората на выборах в Раду

Балансируют на грани прохождения Сила и честь и Радикальная партия Олега Ляшко.
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в конце января - начале февраля 2021 года, то в парламентской гонке победили бы четыре политические силы.
Наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы ОПЗЖ (партию поддержали бы 24,1% среди респондентов, которые определились с выбором), Слуга народа (18,2%), Европейская солидарность (15,6%) и Батькивщина (10,3%), свидетельствуют данные свежего опроса КМИС.
Балансируют на грани прохождения Сила и честь (6,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,6%).
Кроме того, партия Свобода имеет поддержку 3,6% респондентов, Украинская стратегия Гройсмана - 3,4, Партия Шария - 3,2%
Другие партии имеют более низкую поддержку.
Также опрос показал, что 61,4% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.
Исследование длилось с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
Опросы украинцев – о чем сообщалось ранее:
- Согласно предыдущему опросу КМИС, Владимир Зеленский теряет популярность. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в конце 2020 года – то уровень поддержки Зеленского колебался бы на отметке в 27%.
- Также в КМИС выяснили электоральные симпатии украинцев на выборах в Верховную Раду. Согласно опросу, в парламент имеют шанс пройти четыре политические силы: Оппозиционная платформа – За жизнь, Слуга народа, Европейская солидарность и Батькивщина.