В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина

Россия должна вывести свои войска с территории Украины.
Встреча лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится в том случае, если Россия предпримет правильные шаги в направлении конкретных результатов.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Мадриде, сообщает РБК-Украина.
По его словам, для проведения встречи лидеров Нормандской четверки при участии Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона нужно, чтобы Москва продемонстрировала наличие политической воли.
"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи ) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - полагает Кулеба.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса
Также он подчеркнул, что при условии вывода российских войск с территории Украины, Киеву быстро удастся вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей под контроль столицы.
- Напомним, последняя встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в рамках Нормандского формата состоялась в декабре прошлого года. Это были первые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
- Как полагает военный эксперт Олег Жданов, в ближайшее время не будет оснований для проведения встречи лидеров Нормандской четверки. Причиной тому является обострение отношений ЕС с Россией после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Ранее политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Путин будет готов отдать Украине Донбасс только в том случае, если Зеленский пойдет на признание аннексированного Крыма территорией России.
- Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому встреча советников лидеров Нормандского формата может состояться уже 11 сентября.