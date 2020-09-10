В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина

Если Россия выведет свои войска, мы быстро вернем Донбасс - Кулеба / УНИАН

Встреча лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится в том случае, если Россия предпримет правильные шаги в направлении конкретных результатов.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Мадриде, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для проведения встречи лидеров Нормандской четверки при участии Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона нужно, чтобы Москва продемонстрировала наличие политической воли.

"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи ) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - полагает Кулеба.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Также он подчеркнул, что при условии вывода российских войск с территории Украины, Киеву быстро удастся вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей под контроль столицы.