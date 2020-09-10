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В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина

10 сентября 2020, 18:15

Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

Кулеба
Если Россия выведет свои войска, мы быстро вернем Донбасс - Кулеба / УНИАН

Встреча лидеров стран Нормандского формата по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе состоится в том случае, если Россия предпримет правильные шаги в направлении конкретных результатов.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции в Мадриде, сообщает РБК-Украина.

По его словам, для проведения встречи лидеров Нормандской четверки при участии Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона нужно, чтобы Москва продемонстрировала наличие политической воли.

"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи ) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - полагает Кулеба.Читайте такжеУ Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса

Также он подчеркнул, что при условии вывода российских войск с территории Украины, Киеву быстро удастся вернуть отдельные районы Донецкой и Луганской областей под контроль столицы.

  • Напомним, последняя встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии в рамках Нормандского формата состоялась в декабре прошлого года. Это были первые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
  • Как полагает военный эксперт Олег Жданов, в ближайшее время не будет оснований для проведения встречи лидеров Нормандской четверки. Причиной тому является обострение отношений ЕС с Россией после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Ранее политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Путин будет готов отдать Украине Донбасс только в том случае, если Зеленский пойдет на признание аннексированного Крыма территорией России.
  • Владимир Зеленский сделал заявление, согласно которому встреча советников лидеров Нормандского формата может состояться уже 11 сентября.

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