В Раде появилось крупнейшее межфракционное объединение

Межфракционные депутаты объединились / rbc.ua

В Верховной Раде Украины создали новое межфракционное депутатское объединение. Команда "слуг народа" называется "За конституционную реформу и эффективную власть". Она стала самой крупной в истории украинского парламента.

Об этом во время внеочередного заседания нардепов во вторник, 20 июля, заявил первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук.

По его словам, состав новосозданного объединения включает 283 народных избранника.

Сопредседателями новосозданной команды стали представители "Слуги народа". А руководителями - Руслан Стефанчук, Павел Фролов, Александр Корниенко, Виктория Подгорная и Андрей Клочко.

Читайте также Депутаты настаивают: в Украине могут повысить выплаты при рождении детейКакой состав ВРУ сейчас:

На сегодняшний день в украинском парламенте действует 5 фракций:

"Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская Солидарность", "Голос".

Кроме этого, Рада также включает 2 депутатские группы:

"Партия "За майбутнє", "Довіра".

Тем временем, по информации гражданской сети "ОПОРА", в конце февраля текущего года парламент страны насчитывал 96 межфракционных депутатских объединений.