Верховная Рада упразднила возрастной ценз для госслужащих / УНИАН

В среду, 16 декабря, Верховная Рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих.

Решение было принято в ходе заседания Рады. Законопроект №4096 поддержали 300 народных избранников.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Отметим, согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.

Решения Верховной Рады - о чем сообщалось ранее: