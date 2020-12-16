Верховная Рада упразднила возрастной ценз для госслужащих

Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.
В среду, 16 декабря, Верховная Рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих.
Решение было принято в ходе заседания Рады. Законопроект №4096 поддержали 300 народных избранников.
Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе".
Согласно закону, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия.
Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
Отметим, согласно внесенной во время заседания правкой, закон распространяется и на служащих местного самоуправления.
Решения Верховной Рады - о чем сообщалось ранее:
- В среду, 16 декабря, Верховная Рада отправила в отставку министра ветеранов Сергея Бессараба. "За" проголосовал 251 народный избранник.
- Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Согласно документу, курс доллара в Украине в следующем году предусматривается на уровне 29,1 грн/доллар, прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривни за доллар.
Автор: Адриана Бубновская