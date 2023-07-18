5 самых строгих запретов 20 июля, которые нельзя нарушать - приметы

Что нельзя делать 20 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.
20 июля церковь почитает память Авдотьи Сеногнойки. В этот день говорили, что начинаются проливные дожди, которые мешают сбору урожая.
Верующий 20 июля народ старался придерживаться запретам, чтобы не навлечь серьезных бед. Особое внимание уделялось и явлением природы.
Что нельзя делать 20 июля
- Нельзя 20 июля женщинам заниматься тяжелой физической работой. Верили, что ждет несчастная семейная жизнь.
- Нельзя 20 июля стирать вещи. Иначе можно вымыть из человека финансовое благополучие.
- Нельзя 20 июля покупать дорогие вещи. Не самый удачный день для покупки недвижимости или авто.
- Нельзя 20 июля одалживать деньги. Взятое вряд ли быстро вернут.
- Нельзя 20 июля грустить и предаваться унынию. Лучше провести праздник в веселой компании и поддерживать хорошее настроение.
Приметы на 20 июля
- Если помутнело небо, то к ненастью.
- Если утренний дождь, то будет плохой урожай.
- Если вечером кричат журавли, то ждать хорошую погоду.
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