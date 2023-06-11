Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 12 июня. Все важные приметы и строгие запреты этого дня.
12 июня церковь почитает память преподобного Исаакия. Также 12 июня начинается Петров пост.
Считалось, что на Исаакия все змеи выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить, потому что змея может укусить.
В народном календаре день Исаакия считался лучшим для посадки бобов, которые предварительно замачивали в озимой воде.
Что можно делать 12 июня
- Работа разрешается и даже приветствуется. Наоборот, стоит отказаться от лени, продолжительного сна до обеда, безделья.
- Сегодня начинается Петров пост и для верующих обязательно посещение церкви.
- 12 июня не стоит бояться странных находок. Если была найдена змеиная кожа, ее следует подложить под входную дверь, чтобы в доме всегда были мир и взаимопонимание.
- Также 12 июня можно под коврик входной двери золотую монету или денежную купюру. Можно было привлечь финансовую удачу и избавиться от неприятных трат.
Чего нельзя делать 12 июня
- Нельзя 12 июня убивать змей, поскольку сородичи могут отомстить.
- Нельзя 12 июня обманывать, , поскольку иначе в будущем возможны проблемы в личной жизни и деловой сфере: обманы, финансовые потери, предательство любимого человека.
- Нельзя 12 июня покупать посуду. Очень скоро она треснет или надколется, тем самым притянув денежные неприятности. Если же сегодня все-таки надо срочно купить посуду, то в нее после покупки следует тут же положить монетку.
- Нельзя 12 июня дарить любимым девушкам и женщинам шкатулки. Такой подарок может привести к изменам.
Приметы на 12 июня
- Если началось обильное цветение шиповника, то предвещает суровую зиму.
- Если кувшинки на реке закрылись и под воду ушли, то к дождю.
- Если утром на папоротнике листья закручиваются, то будет теплый и солнечный день.
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