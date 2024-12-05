День Святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 6 декабря - приметы

Что можно делать 6 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от бедности и проблем.

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Что нельзя делать 6 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кричат птицы

Можно ли заниматься уборкой в этот день

Что нужно положить под подушку детям 6 декабря

6 декабря церковь отмечает праздник в честь одного из самых почитаемых святых Николая Чудотворца. В народном календаре - день Святого Николая. Как сообщает Главред, Николай был причислен к лику святых благодаря праведной жизни и благочестивым поступкам. Его считают защитником оклеветанных и невинно обсуждённых. Ему молились люди, которые чувствовали несправедливость в жизни. Также люди молились, прося защиты вдовам, сиротам и морякам.

Что можно делать 6 декабря

В этот день нужно всей семьей пойти в церковь на богослужение и помолиться.

В этот день принято дарить подарки детям от имени святого Николая. Подарки стоит класть под подушку.

В этот день нужно сделать хотя бы одно хорошее дело. Считается, что тогда весь следующий год вы будете счастливы и богаты.

В этот день нужно накрыть праздничный стол и собрать вокруг себя семью. Блюда должны быть постные, так как продолжается Рождественский пост.

В этот день нужно простить все проступки родным, как Николай прощает все грехи. Также стоит попросить прощение у тех, кого вы обидели.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Нельзя 6 декабря грустить и ругаться. Иначе весь следующий год проведете в ссорах и слезах.

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2. Нельзя 6 декабря заниматься уборкой. Лучше провести день в молитве и уделить время семье.

3. Нельзя 6 декабря пришивать пуговицы к одежде. Предки верили, что тогда вы притянете старые проблемы.

4. Нельзя 6 декабря брать и давать деньги взаймы. Иначе окажетесь в бедности.

Приметы 6 декабря

Если в этот день на деревьях иней, то в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день снежная и морозная погода, то до Нового года потеплеет.

Если в этот день кричат снегуры, то будут снежные и пасмурные дни.

Если в этот день выпало много снега, то столько же и травы будет в марте.

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