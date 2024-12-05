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День Святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 6 декабря - приметы

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2024, 18:27
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Что можно делать 6 декабря. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от бедности и проблем.
приметы
Что нельзя делать 6 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кричат птицы
  • Можно ли заниматься уборкой в этот день
  • Что нужно положить под подушку детям 6 декабря

6 декабря церковь отмечает праздник в честь одного из самых почитаемых святых Николая Чудотворца. В народном календаре - день Святого Николая. Как сообщает Главред, Николай был причислен к лику святых благодаря праведной жизни и благочестивым поступкам. Его считают защитником оклеветанных и невинно обсуждённых. Ему молились люди, которые чувствовали несправедливость в жизни. Также люди молились, прося защиты вдовам, сиротам и морякам.

Что можно делать 6 декабря

  • В этот день нужно всей семьей пойти в церковь на богослужение и помолиться.
  • В этот день принято дарить подарки детям от имени святого Николая. Подарки стоит класть под подушку.
  • В этот день нужно сделать хотя бы одно хорошее дело. Считается, что тогда весь следующий год вы будете счастливы и богаты.
  • В этот день нужно накрыть праздничный стол и собрать вокруг себя семью. Блюда должны быть постные, так как продолжается Рождественский пост.
  • В этот день нужно простить все проступки родным, как Николай прощает все грехи. Также стоит попросить прощение у тех, кого вы обидели.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Нельзя 6 декабря грустить и ругаться. Иначе весь следующий год проведете в ссорах и слезах.

видео дня

2. Нельзя 6 декабря заниматься уборкой. Лучше провести день в молитве и уделить время семье.

3. Нельзя 6 декабря пришивать пуговицы к одежде. Предки верили, что тогда вы притянете старые проблемы.

4. Нельзя 6 декабря брать и давать деньги взаймы. Иначе окажетесь в бедности.

Приметы 6 декабря

  • Если в этот день на деревьях иней, то в следующем году будет хороший урожай.
  • Если в этот день снежная и морозная погода, то до Нового года потеплеет.
  • Если в этот день кричат снегуры, то будут снежные и пасмурные дни.
  • Если в этот день выпало много снега, то столько же и травы будет в марте.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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