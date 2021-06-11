Как привлечь семейное счастье и что нельзя делать дома

Приметы про дом / pixabay

Особое значение для каждого из нас имеет дом. Это место энергетической силы для каждого из членов семьи. И потому наши предки с особым трепетом относились ко всем приметам, связанным с домом.

Приметы о пороге. Это своеобразная черта в потусторонний мир. В совсем давних традициях у порога хоронили останки родных. Позже этот ритуал ушел. А вот поверья, связанные с порогом остались.Нельзя было сидеть на пороге: беременной это сулило болезнь, холостым - трудности в поиске второй половинке, хозяева, стоя у порога, перекрывали денежный поток.Нельзя ничего передавать через порог. Считается, он "отберет" у вас деньги. Передавая что либо, переступите одной ногой через порог. Не рекомендовали наши предки прощаться на пороге – можно было поссориться.

Приметы об окнах. Считалось, что под окнами живут ангелы, их лучше не беспокоить, чтобы не оскорбить. Поэтому нельзя было выбрасывать мусор в окно и лезть через окно в дом. Раскрытая ветром рама, означала скорые новости. Птица, стучавшая по стеклу – сулила добрую весть. Но если она залетела в дом – это было не к добру.

Приметы о кухне. Наши предки оставляли угощения домовому в укромном месте. Считалось, что сытым он станет оберегать домочадцев еще лучше. Трепетно относились ко столу. Использовать скатерть в качестве полотенца для рук и лица было строго запрещено. В противном случае, хозяева дома рисковали обеднеть. Не рекомендовалось класть ключи на столе – это сулило ухудшение памяти всем членам семьи.

Новый дом. Что касается переезда в новый дом, здесь нужно было соблюдать приметы для счастливой будущей жизни. Когда закладывали фундамент, то под угол постройки подкладывали деньги, чтобы они всегда были у хозяев.

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Во время переезда в старом доме нельзя было оставлять мебель и даже мусор. Считалось, что завистливые люди могут через него влиять на благополучие. Первой в новый дома входила кошка и несла с собой богатство, счастье и здоровье. Последним пускали собаку, как символ верности и услужливости.