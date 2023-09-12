Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

Что нельзя делать 12 сентября. Важные приметы и запреты, которые уберегут от неудач.

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Что нельзя делать 12 сентября / фото: pexels

12 сентября церковь почитает память святых, в том числе из Собора святителей Сербских и преподобного Александра Свирского. Также в этот день отмечается Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.

В народном календаре - Александров день в честь полководца, который одержал победу в Невской битве 1240 года и Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Он был причислен к лику святых и теперь его почитают, как защитника веры и Отечества.

Что можно делать 12 сентября

В этот день нужно убрать в доме. Это притянет в жизнь домочадцев благодать и счастье. А также очистит от негативной силы.

12 сентября стоит посетить могилы родных и близких. Это важно, чтобы их души чувствовали, что о них помнят и оберегали вас.

В этот день можно создавать семью. Предки верили, что созданная в этот день семья будет крепкой.

Что нельзя делать 12 сентября

1. Нельзя 12 сентября приносить в дом котенка. Считается, что он принесет в дом неудачу, а вот щенок принесет прибыль и удачу.

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2. Нельзя 12 сентября перестилать и сушить постель. Предки верили, что из-за этого будут всю ночь мучить кошмары.

3. Нельзя 12 сентября мстить и делать плохие поступки. То, что вы желаете другому человеку, может вернуться к вам.

4. Нельзя 12 сентября стричься. Это может привести к разочарованию в какой-то сфере жизни.

Приметы 12 сентября

Если в этот день солнце красное, то погода будет теплой.

Если ночью сильній звездопад, то будет плохой год с неурожаем и болезнями.

Если птиці кружат в небе и не улетают на юг, то осень будет солнечной и теплой.

Если ночью видно много звезд, то будет большой урожай в следующем году.

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