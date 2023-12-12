Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

Что нельзя делать 14 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от влияния нечистой силы.

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Что нельзя делать 14 декабря / фото: pexels

14 декабря церковь почитает память мучеников Филимона, Аполлония, Феотиха и Ариана. В народе этот день называют Филимоновым. Святые жили в Египте. Они верили в Христа. За свою веру они погибли во время гонений на христиан.

Что можно делать 14 декабря

В этот день стоит убрать в доме. Считалось, что в этот день стоит настоящая борьба между тьмой и светом. Беспорядок в доме может привлечь нечистую силу.

В этот день нужно умыться водой из колодца, а также попариться в бане или искупаться. Это поможет сохранить здоровье и уберечь себя от влияния нечисти.

Что нельзя делать 14 декабря

1. Нельзя 14 декабря подходить к незнакомым животным. Считается, что нечистая сила может явиться в облике барана, козла или хряка.

2. Нельзя 14 декабря ходить грязным и неумытым. Иначе к вам могут "прилипнуть" беды.

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3. Нельзя 14 декабря заниматься важными делами. Они могут не увенчаться успехом.

4. Нельзя 14 декабря подбирать разные предметы на улице. Это может притянуть к вам порчу.

Приметы 14 декабря

Если ночью был иней, то днем будет много снега.

Если над лесом видно синие пятна, то скоро выпадет снег.

Если в этот день теплая погода, то лето будет жарким.

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