Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

Что нельзя делать 14 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут от влияния нечистой силы.
14 декабря церковь почитает память мучеников Филимона, Аполлония, Феотиха и Ариана. В народе этот день называют Филимоновым. Святые жили в Египте. Они верили в Христа. За свою веру они погибли во время гонений на христиан.
Что можно делать 14 декабря
- В этот день стоит убрать в доме. Считалось, что в этот день стоит настоящая борьба между тьмой и светом. Беспорядок в доме может привлечь нечистую силу.
- В этот день нужно умыться водой из колодца, а также попариться в бане или искупаться. Это поможет сохранить здоровье и уберечь себя от влияния нечисти.
Что нельзя делать 14 декабря
1. Нельзя 14 декабря подходить к незнакомым животным. Считается, что нечистая сила может явиться в облике барана, козла или хряка.
2. Нельзя 14 декабря ходить грязным и неумытым. Иначе к вам могут "прилипнуть" беды.
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3. Нельзя 14 декабря заниматься важными делами. Они могут не увенчаться успехом.
4. Нельзя 14 декабря подбирать разные предметы на улице. Это может притянуть к вам порчу.
Приметы 14 декабря
- Если ночью был иней, то днем будет много снега.
- Если над лесом видно синие пятна, то скоро выпадет снег.
- Если в этот день теплая погода, то лето будет жарким.
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