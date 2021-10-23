Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять

Названы вещи, которые можно поднимать на улице / "ТСН"

Наши предки считали, что случайные находки - это послания и знаки от Высших сил. Поэтому, казалось бы, неприметным вещам, всегда придавался особый смысл.

В современном мире большинство людей думает по-другому и боится поднимать то, что лежит у них прямо перед глазами. Однако эзотерики советуют обратить внимание на несколько предметов, найденных на улице, так как они могут предвещать большую удачу.

Икона. Найти ее на улице - к удаче и хорошим переменам в жизни. Но перед тем, как поднять ее, нужно перекреститься и сказать: "Господи, благослови!".

Металлическая подкова. Это древний символ большой удачи, успеха в делах и благосостояния. Ее нужно повесить над входной дверью рожками вверх.

Пуговица. Эта находка сулит скорые добрые известия. Также она может стать оберегом. Для этого нужно продеть через пуговицу красную нить и завязать узлом.

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Пара перчаток. Данная находка предвещает удачное знакомство, которое обернется успешными отношениями. А вот найти кожаные перчатки – к удаче в денежных вопросах. Но забирать домой их нельзя.

Рабочие часы. Такой аксессуар сулит благоприятные перемены и начало нового этапа в жизни. Но вот носить их также не стоит.