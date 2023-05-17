Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делать

19 мая церковь почитает память святого Иова, у которого было 10 детей. Также его называют Иов Горошник потому, что именно сегодня вечером было принято сажать горох.
19 мая, очень удачный день для уборки в доме, а также для выполнения сложной работы. Верили, что так можно привлечь удачу в свое жилище.
Вечером принято было гулять с семьей и ходить в гости.
В этот день можно было привлечь счастье в семью. Благодать будет у тех, кто не будет лениться и выполнит всю намеченную работу.
19 мая особенно ждали дождя. В этот день можно привлечь деньги. Для привлечения в дом финансовой стабильности во время дождя нужно повесить на улице полотенце, чтобы оно напиталось небесной влагой. А когда осадки прекратятся, то его нужно занести домой и повесить для просушки, после чего убрать в укромное место и хранить как оберег. Пользоваться им и стирать его не нужно.
Что нельзя делать 19 мая
- Нельзя 19 мая выяснять отношения. Особенно это касается братьев и сестер.
- Нельзя 19 мая беременным трогать чужих детей.
- Нельзя 19 мая устраивать богатый пир.
- Нельзя 19 мая говорить плохо о других людях.
Приметы на 19 мая
- Если 19 мая идет дождь, то можно счастье привлечь.
- Если 19 мая жара, то и лето будет засушливым.
- Если 19 мая росы мало, то ждать дождливой погоды.
Смотрите видео гороскоп для каждого знака зодиака на май:
Читайте также: