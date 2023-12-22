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Нельзя брать в руки острые предметы: приметы 23 декабря, которые принесут счастье

Ангелина Подвысоцкая
22 декабря 2023, 15:15
Что нельзя делать 23 декабря. Важные приметы и запреты, которые уберегут ваше здоровье.
приметы
Что нельзя делать 23 декабря / фото: pexels

23 декабря церковь почитает память мучеников Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста. Они были христианами и жили на острове Крит в III веке, когда на престол сел император Деций. В то время всех христиан отлавливали и садили в темницы.

Мучеников поймали и пытали целых 10 дней. Они не отреклись от веры и тогда их приговорили к смерти - казнили мечом.

Что можно делать 23 декабря

  • В этот день верили, что ребенок, родившийся перед закатом, будет счастлив.
  • В этот день нужно много работать. Все начатые дела стоит завершить к Рождеству.
  • В этот день женщины проводили время возле плиты и занимались уборкой.
  • В этот день можно выходить замуж и свататься. Предки верили, что тогда брак будет счастливым.

Что нельзя делать 23 декабря

1. Нельзя 23 декабря оскорблять домашних животных. Это может привести к несчастью в семье.

видео дня

2. Нельзя 23 декабря кричать на детей. Иначе они не будут испытывать любовь от семьи целый год.

3. Нельзя 23 декабря использовать острые предметы. Они могут навлечь проблемы со здоровьем, которые не будет заканчиваться весь год.

Приметы 23 декабря

  • Если в этот день ветрено, то в следующем году будет хороший урожай.
  • Если в этот день куры ведут себя беспокойно, то скоро будет метель.
  • Если в этот день сильный ветер и снег, то в июле будет холодная и дождливая погода.
  • Если в этот день храпит конь, то скоро будет снежная буря.

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