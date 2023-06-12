Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 13 июня. Все важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 13 июня / pixabay

13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа.

Считается, что работать в этот день нежелательно. Сегодня надо постараться держать свои эмоции под контролем, иначе это может разразиться большим скандалом надолго.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя 13 июня бегать, чтобы не убежать от удачи и своей судьбы. Нельзя 13 июня посещать кладбища. Нельзя 13 июня переезжать. По примете, будут потери в финансах и карьере, а также могут начаться проблемы со здоровьем. Нельзя 13 июня поднимать упавшую булавку, ведь ее часто используют как оберег от сглаза и порчи. Скопившийся на чужой булавке негатив может перейти на поднявшего ее. Нельзя 13 июня никого пугать.

Приметы на 13 июня

Если в Еремеев день погода не заладилась, то к сильным морозам зимой.

Если много кузнечиков, то к засухе.

Если сильная роса, то к солнечному дню.

Если вечером нет росы, то завтра будет дождь.

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