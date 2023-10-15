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Почему 17 октября нельзя мыться: приметы и запреты дня

Ангелина Подвысоцкая
15 октября 2023, 19:03 обновлено 15 октября, 19:03
Что нельзя делать 17 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 17 октября / фото: pixabay

17 октября церковь почитает память известного пророка и мудреца Осия. В народе верили, что святой отвечал за тележки крестьян в преддверии зимы.

Осий жил и проповедовал в Израиле в IX веке до нашей эры во времена правления Иеровоама II. Он боролся с идолопоклонничеством, наставлял евреев на праведный путь и христианское служение.

Что можно делать 17 октября

  • В этот день нужно подготовить транспорт к зиме.
  • Этот день считается удачным для романтики. Стоит пригласить на свидание любимого человека или сыграть свадьбу. Однако инициативу должна проявить девушка.

Что нельзя делать 17 октября

1. Нельзя 17 октября мыться. Предки верили, что вода может смыть удачу, счастье и здоровье.

видео дня

2. Нельзя 17 октября выкапывать свеклу. Лучше оставить ее в земле, чтобы в следующем году был богатый урожай.

3. Нельзя 17 октября решать важные вопросы. Считается, что в этот день большой риск ошибиться во время принятия решения.

Приметы 17 октября

  • Если на небе белая луна, то будет похолодание.
  • Если небо пасмурное, то в ближайшие дни будут дожди.
  • Если кошка крепко спит, то будет потепление.
  • Если гуси часто машут крыльями, то скоро пойдут дожди.

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приметы
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