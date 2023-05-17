Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметы

Что нельзя делать 18 мая и какие есть приметы. Все важные запреты в день Ирины.

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Что нельзя делать 18 мая / Коллаж Главред, фото pixabay

18 мая церковь почитает память Ирины Македонской. В народе 18 мая называли Арина или Арина Рассадница.

А все потому, что с этого дня уже начинали высаживать рассаду капусты. Интересно, что овощи в древности сажали только женщины, а вот мужчин в эту дату запрещали выходить на огород.

Считалось, что тогда растение будет цвести, но не плодоносить.

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Что нельзя делать 18 мая

Нельзя 18 мая ходить в гости к вдовам и взрослым родственникам, у которых нет супруга или супруги. Можно надолго остаться в одиночестве. Нельзя 18 мая сплетничать, распускать слухи, рассказывать неправду о людях. Верили, что это к болезням зубов. Нельзя 18 мая оставлять грязную посуду после еды, особенно на ночь. Верили, что может начаться большая ссора. Нельзя 18 мая выходить из дома после заката солнца. Можно встретиться с темными силами. Нельзя 18 мая переступать через пни и поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. Считалось, что они находятся там неспроста: защищают от нечистой силы.

Приметы на 18 мая

Если облака на Арину Капустницу двигались с южной стороны на север, то это будет дождь.

Если гуси и утки плескались в воде, то к теплой погоде.

Если 18 мая шел мелкий дождь, то это означало, что ненастье скоро не уйдет.

Если кошки в это время ели траву, то к непогоде.

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