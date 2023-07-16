Почему 19 июля запрещено делать варенье и компот женщинам: приметы и строгие запреты

Что нельзя делать 19 июля. Все важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 19 июля / pixabay

19 июля церковь вспоминает преподобного Сисоя Великого. В старину люди верили, что к 19 июля нужно завершать все посевные работы. В ночь обязательно закрывали окна шторами, иначе лунный свет может украсть красоту и привлечь в дом проблемы.

Верили, что проблемы, появившиеся в этот день, пропадут сами собой.

Что можно делать 19 июля

В этот день утренняя роса имела целебные свойства, придает силы и здоровье тому, кто ей омывается.

А еще верили, что сны в ночь на 19 июля редко запоминаются, однако если получилось его запомнить, то это огромная удача.

Чего нельзя делать 19 июля

Нельзя 19 июля спешить и принимать быстрые решения, поскольку это может начать действовать против вас. Нельзя 19 июля заготавливать варенья, компоты на зиму, они окажутся неудачными. Нельзя 19 июля матерям думать плохо о своих дочерях, иначе их судьба будет испорчена. Нельзя 19 июля женщинам заниматься домашней работой. Верили, что удачу можно прогнать. Нельзя 19 июля брать в долг деньги. Этот приведет к большим провалам во всех сферах.

Приметы на 19 июля

Если в этот день мокро, то осень будет сырой.

Если днем холод, то к дождю.

Если малина уродилась, то ждать суровую зиму.

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