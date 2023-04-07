Почему 3 запрета никогда не нарушали в Вербное воскресенье: приметы 9 апреля и что нельзя делать

9 апреля церковь отмечает большой праздник Вход Господень в Иерусалим или по народному названию Вербное воскресенье. Уже с 10 апреля 2023 года начинается самая строгая неделя перед Пасхой - Страстная седмица.
В этот день разрешалось кушать постные блюда, а также рыбу.
Обязательным было сходить в церковь и освятить веточки вербы. Обязательно нужно было веточками вербы ударить близких.
Считалось, что постучишь по телу веточкой вербы - будет здоровье целый год. Существовала ещё одна примета: в этот день следует посадить комнатное растение. Считалось, что это принесёт большое богатство.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье 9 апреля
- Нельзя 9 апреля ссориться, нецензурно выражаться, желать зла, думать о плохом.
- Нельзя в Вербное воскресенье убирать, стирать, заниматься тяжелым трудом в доме.
- Нельзя в Вербное воскресенье расчесывать волосы. Этот запрет никогда не нарушали, потому что это может привести к неприятным неожиданностям.
Приметы на Вербное воскресенье 9 апреля
Если хорошая погода в этот день, то к богатому урожаю.
Если ветрено, то к прохладному лету.
Если неожиданно ударил мороз, то в этом году как никогда уродится пшеница.
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