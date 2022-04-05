Приметы на Благовещение 2022: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля / pixabay

7 апреля церковь отмечает большой церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.

День Благовещения чаще всего выпадает на Великий пост. На Благовещение было доброй традицией выпускать голубей, чтобы привлечь удачу.

В этот день все православные ходят в церковь, а затем собираются дома всей семьей. Хозяйки накрывали пышный стол и угощали родных вкусностями.

Было принято заниматься благотворительностью и делать пожертвования. Обязательно умывали святой водой детей, чтобы весь год быть здоровым.

Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля

Нельзя 7 апреля заниматься бытовыми делами.

Нельзя 7 апреля убирать, стирать и шить.

Нельзя выполнять любую работу в поле и на огороде.

Нельзя 7 апреля ссориться и ругаться с близкими.

Нельзя 7 апреля брать деньги в долг, а также отдавать долги.

Приметы на Благовещение 7 апреля

Если на Благовещение холодно, то ждать морозов.

Если на Благовещение яркое солнце светит, то быть лету грозному.

Если грозы и дождь на Благовещение, то будет жаркое лето.

Если много ласточек в небе на Благовещение, то будет теплая весна.

Если выпал снег на Благовещение, то будет неурожайный год.

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