Приметы на Благовещение 2022: что нельзя делать и как не попасть в беду

На Благовещение Пресвятой Богородицы никогда нельзя брать деньги в долг.
7 апреля церковь отмечает большой церковный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы.
День Благовещения чаще всего выпадает на Великий пост. На Благовещение было доброй традицией выпускать голубей, чтобы привлечь удачу.
В этот день все православные ходят в церковь, а затем собираются дома всей семьей. Хозяйки накрывали пышный стол и угощали родных вкусностями.
Было принято заниматься благотворительностью и делать пожертвования. Обязательно умывали святой водой детей, чтобы весь год быть здоровым.
Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля
Нельзя 7 апреля заниматься бытовыми делами.
Нельзя 7 апреля убирать, стирать и шить.
Нельзя выполнять любую работу в поле и на огороде.
Нельзя 7 апреля ссориться и ругаться с близкими.
Нельзя 7 апреля брать деньги в долг, а также отдавать долги.
Приметы на Благовещение 7 апреля
Если на Благовещение холодно, то ждать морозов.
Если на Благовещение яркое солнце светит, то быть лету грозному.
Если грозы и дождь на Благовещение, то будет жаркое лето.
Если много ласточек в небе на Благовещение, то будет теплая весна.
Если выпал снег на Благовещение, то будет неурожайный год.
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