УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022

15 апреля 2022, 14:15

Вербный букет нельзя выбрасывать весь год, он принесет в дом удачу и финансы.

вербное воскресенье, приметы верба, привлечь удачу на вербу,
Приметы на Вербное воскресенье 17 апреля / pixabay

17 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Хоть и у Вербного воскресенья нет фиксированной даты, его ежегодно отмечают в шестую неделю Великого поста и за неделю до Пасхи.

Многие задаются вопросом, что нужно святить в Вербное воскресенье и как правильно ломать вербу.

Накануне нужно украсить дом веточками вербы и сделать небольшой букет, который стоит освятить в церкви.

Вербный букет нельзя выбрасывать весь год, он принесет в дом удачу и финансы.

Где нельзя рвать вербу на Вербное воскресенье

Вербу можно рвать исключительно с молодых и крепких деревьев. Категорически нельзя трогать старые растения с больными и сухими ветвями.

Кроме того, нежелательно рвать вербу с деревьев, растущих недалеко от кладбища, и тех, которые склоняют ветви над водой.

Каким должен быть букет на Вербное воскресенье

В букете из вербы должно быть веточек столько, сколько членов семьи в доме. Если вы в данный период одни, то наломать стоит нечетное количество веточек.

Связать букет вербы стоит красной ленточкой, это символ любви.

Что делать со старыми веточками вербы

После освящения в церкви букет из вербы ставят в воду, периодически меняя ее. Если верба засохла, ее стоит через год спались, но не выбрасывать.

Если веточки вербы проросли и пустили корни, стоит высади маленькое деревце, только не под домом.

Как привлечь удачу на Вербное воскресенье

Чтобы удача сопутствовала вам весь год, каждого из членов семье стоит трижды ударить букетом вербы и сказать: "Не я бью, верба бьет".

Тогда человек будет удачлив и здоров. После чего веточки вербы поставить в вазу после иконы.

Читайте такжеПриметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду

Читайте также:

viber
Пасха вербное воскресенье приметы
Реклама
Популярное
Когда завершится война: астролог составила гороскоп для УкраиныКогда завершится война: астролог составила гороскоп для Украины Чайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипиЧайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипи Магнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачуМагнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачу Когда закончится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную датуКогда закончится война и домой вернутся беженцы: астропсихолог назвала точную дату Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра
Поддержите Главред

Последние новости

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

14:21

Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в УкраинеВидео

14:15

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022Видео

14:11

"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на МедведчукаВидео

13:45

Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

Реклама
13:44

Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоровВидео

13:32

Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

13:30

"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

13:22

Очевидный знак: Почему гибель крейсера "Москва" - это конец Путинамнение

13:04

"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сынаВидео

13:00

"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в КраматорскеВидео

12:52

Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

12:21

Перешли на новый уровень "зачистки": в Мариуполе россияне начали эксгумацию погибшихВидео

12:19

Крейсер "Москва" ушел на дно, а у пропагандистов Кремля "пылает" - грозятся объявить Украине войнуВидео

12:00

Гороскоп на завтра, 16 апреля 2022: Львам – вещие сны, Девам – разочарование, Весам – ревность

11:59

ОП о восстановлении Житомирщины: устанавливают окна, чинят крыши, открыли временные переправы

11:58

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:50

"Как во время чеченской войны": оккупант признал, что россияне сами обстреляли Брянскую областьВидео

11:40

"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

Реклама
11:27

Ядерное оружие – последний ход Путина: в МВД объяснили заявления из РоссииВидео

11:25

Потеря крейсера "Москва" может заставить Путина пересмотреть морскую позицию РФ – разведка БританииВидео

11:12

Ядерный удар по Украине станет окончательным поражением Путинамнение

10:29

ВСУ сбили в Одесской области вражеский дрон "Орлан" за 120 тысяч долларов

10:18

Допрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

10:17

Путин - военный преступник, но переговоры необходимы: Зеленский назвал сценарии окончания войныВидео

09:46

"Я бы не уехал, даже если бы не был президентом": Зеленский объяснил, почему остался в КиевеВидео

09:20

"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

09:16

После "Москвы" флоту РФ нужно срочно бежать с Черного морямнение

09:03

Драгоценности не влезли в два авто: Оксана Марченко вывезла за границу все самое ценное – ГБРВидео

08:59

Путин начал войну, потому что руководствовался амбициями и обидой на Запад – директор ЦРУ

08:36

Уникальный шанс, воплощение желаний или трудности: что ждет знаки зодиака в полнолуние 16 апреля

08:20

"Жену и двоих детей расстреляли у меня на глазах": оккупанты жестоко убили под Бучей целую семью

08:00

"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

08:00

"Россияне бросили бомбу на место эвакуации": семья из Макарова рассказала об ужасах войны

07:44

У них еще жив миф о "мощи России": посол объяснил, почему Германия не предоставляла Украине оружиеВидео

07:03

Сокрушение "Москвы" поставило под удар весь Черноморский флот и сделало его уязвимым – The TelegraphВидео

06:44

Сам уничтожил 12 оккупантов и экипаж БТР: житель Киевщины героически выступил против врага

06:29

Запад сделал России последнее предупреждениемнение

06:05

"Сильные мира сего" в первый день войны советовали нам фактически сдаться тирании – ЗеленскийВидео

Реклама
05:38

РФ имеет возможности нанести удар по Киеву: в Пентагоне оценили уровень угрозыВидео

05:30

Украина получит шанс вышвырнуть Россию из Крыма с Донбассом, но при одном условии – политологВидео

05:13

Орки обворовали отделение полиции в ЧАЭС и шлют добытые "подарки" матерям

04:45

Что есть при диарее: эти продукты могут помочьВидео

04:05

Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

03:38

Тука рассказал, является ли отступление войск оккупантов от Киева окончательным

03:08

"Будет как с запуском спутников на батуте": Тука объяснил, почему экономика РФ выдерживает санкции

02:41

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 апреля: Овнам – счастливый случай, Девам – неприятности

02:10

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

01:30

Путин и Си Цзиньпин "порешали" еще на Олимпиаде: Тука объяснил нейтралитет Китая в российско-украинской войне

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять