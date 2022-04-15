Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022

Приметы на Вербное воскресенье 17 апреля / pixabay

17 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Хоть и у Вербного воскресенья нет фиксированной даты, его ежегодно отмечают в шестую неделю Великого поста и за неделю до Пасхи.

Многие задаются вопросом, что нужно святить в Вербное воскресенье и как правильно ломать вербу.

Накануне нужно украсить дом веточками вербы и сделать небольшой букет, который стоит освятить в церкви.

Вербный букет нельзя выбрасывать весь год, он принесет в дом удачу и финансы.

Где нельзя рвать вербу на Вербное воскресенье

Вербу можно рвать исключительно с молодых и крепких деревьев. Категорически нельзя трогать старые растения с больными и сухими ветвями.

Кроме того, нежелательно рвать вербу с деревьев, растущих недалеко от кладбища, и тех, которые склоняют ветви над водой.

Каким должен быть букет на Вербное воскресенье

В букете из вербы должно быть веточек столько, сколько членов семьи в доме. Если вы в данный период одни, то наломать стоит нечетное количество веточек.

Связать букет вербы стоит красной ленточкой, это символ любви.

Что делать со старыми веточками вербы

После освящения в церкви букет из вербы ставят в воду, периодически меняя ее. Если верба засохла, ее стоит через год спались, но не выбрасывать.

Если веточки вербы проросли и пустили корни, стоит высади маленькое деревце, только не под домом.

Как привлечь удачу на Вербное воскресенье

Чтобы удача сопутствовала вам весь год, каждого из членов семье стоит трижды ударить букетом вербы и сказать: "Не я бью, верба бьет".

Тогда человек будет удачлив и здоров. После чего веточки вербы поставить в вазу после иконы.

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