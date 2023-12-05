Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

Что нельзя делать 6 декабря. Важные приметы и запреты, которые сохранят брак и достаток.

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Что нельзя делать 6 декабря / фото: pexels

6 декабря церковь почитает память святителя Николая Чудотворца. Он родился в семье состоятельных христиан, воспитывался в благочестии и справедливости. Он смог получить хорошее образование.

Его дядю также звали Николаем и он был Патарским епископом. Николай Чудотворный показывал любовь к христианству. Епископ часто оставлял на него епархию, когда отлучался по делам. Еще в молодом возрасте Николай остался без родителей и раздал бедным почти все свое имущество. За это он получил от Бога дар чудотворца.

Что можно делать 6 декабря

В этот день нужно пойти в церковь, после службы стоит накрыть постный праздничный пост. У Николая стоит попросить об удачном браке и счастливой семейной жизни.

В этот день стоит отдать все долги.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Нельзя 6 декабря ссориться с близкими. Иначе весь следующий год с ними будут плохие отношения.

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2. Нельзя 6 декабря давать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то можно остаться без достатка.

3. Нельзя 6 декабря брать в руки острые предметы. Иначе в семье могут скандалы.

4. Нельзя 6 декабря отказывать людям в помощи. Это может привести к потере удачи.

Приметы 6 декабря

Если на деревьях иней, то в следующем году будет богатый урожай.

Если на улице солнечно и морозно, то урожай будет плохим.

Если с дороги снег сметает ветер, то начнется оттепель.

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