Семейных проблем больше не будет: что стоит сделать 6 декабря

6 декабря церковь почитает память святителя Николая Чудотворца. Он родился в семье состоятельных христиан, воспитывался в благочестии и справедливости. Он смог получить хорошее образование.
Его дядю также звали Николаем и он был Патарским епископом. Николай Чудотворный показывал любовь к христианству. Епископ часто оставлял на него епархию, когда отлучался по делам. Еще в молодом возрасте Николай остался без родителей и раздал бедным почти все свое имущество. За это он получил от Бога дар чудотворца.
Что можно делать 6 декабря
- В этот день нужно пойти в церковь, после службы стоит накрыть постный праздничный пост. У Николая стоит попросить об удачном браке и счастливой семейной жизни.
- В этот день стоит отдать все долги.
Что нельзя делать 6 декабря
1. Нельзя 6 декабря ссориться с близкими. Иначе весь следующий год с ними будут плохие отношения.
2. Нельзя 6 декабря давать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то можно остаться без достатка.
3. Нельзя 6 декабря брать в руки острые предметы. Иначе в семье могут скандалы.
4. Нельзя 6 декабря отказывать людям в помощи. Это может привести к потере удачи.
Приметы 6 декабря
- Если на деревьях иней, то в следующем году будет богатый урожай.
- Если на улице солнечно и морозно, то урожай будет плохим.
- Если с дороги снег сметает ветер, то начнется оттепель.
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