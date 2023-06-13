Зачем 14 июня вытирали все углы в шкафах: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 14 июня. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.
14 июня церковь почитает память мученика Иустина Философа. В народе день называли - Устинов.
В народе Устинов день воспринимался как забор – тын, отделяющий весну от лета. В этот день запрещалось ставить заборы, в противном случае у того, кто ослушается, может случиться пожар.
В этот день принято было собирать полезные травы и растения.
Что можно делать 14 июня
- 14 июня важно заняться домашними делами. Можно убрать в шкафу, выбросить ненужные вещи, убрать везде пыль. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.
- Принято было вытирать все углы в шкафах и в доме. Верили, что там скапливается негативная энергия, которая блокирует вашему успеху.
Что нельзя делать 14 июня
- Нельзя 14 июня отказывать людям в извинениях.
- Нельзя 14 июня людям скрывать свои чувства. Сегодня им надо обязательно продемонстрировать заботу о своих родственниках.
- Нельзя 14 июня рвать целебные растения в лесу прямо с корнем. Если ослушаться этого запрета, то лекарство, изготовленное из вырванного с корнем растения, может навредить.
Приметы на 14 июня
- Если утром пасмурно, то к хорошему урожаю.
- Если радуга в первой половине дня, то к дождю.
- Если бледное солнце утром, то к вечеру выпадут осадки.
- Если сосна звенит, а дуб стонет, то к буре.
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