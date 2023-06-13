Зачем 14 июня вытирали все углы в шкафах: приметы и строгие запреты дня

Что нельзя делать 14 июня. Все важные приметы и строгие запреты, которые нельзя нарушать.

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Что нельзя делать 14 июня / pixabay

14 июня церковь почитает память мученика Иустина Философа. В народе день называли - Устинов.

В народе Устинов день воспринимался как забор – тын, отделяющий весну от лета. В этот день запрещалось ставить заборы, в противном случае у того, кто ослушается, может случиться пожар.

В этот день принято было собирать полезные травы и растения.

Что можно делать 14 июня

14 июня важно заняться домашними делами. Можно убрать в шкафу, выбросить ненужные вещи, убрать везде пыль. Такие манипуляции привлекут в дом счастье и богатство.

Принято было вытирать все углы в шкафах и в доме. Верили, что там скапливается негативная энергия, которая блокирует вашему успеху.

Что нельзя делать 14 июня

Нельзя 14 июня отказывать людям в извинениях. Нельзя 14 июня людям скрывать свои чувства. Сегодня им надо обязательно продемонстрировать заботу о своих родственниках. Нельзя 14 июня рвать целебные растения в лесу прямо с корнем. Если ослушаться этого запрета, то лекарство, изготовленное из вырванного с корнем растения, может навредить.

Приметы на 14 июня

Если утром пасмурно, то к хорошему урожаю.

Если радуга в первой половине дня, то к дождю.

Если бледное солнце утром, то к вечеру выпадут осадки.

Если сосна звенит, а дуб стонет, то к буре.

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