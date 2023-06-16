Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 17 июня, чтобы все деньги не потерять. Важные приметы и строгие запреты дня.
17 июня церковь почитает память святителя Митрофана. В народном календаре дата – Митрофанов день.
С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Верили, что 17 июня очень важен для будущего урожая, поэтому спать ложились поздно, проводя все время в трудах и заботах.
Сны были вещими. Верили, что если сновидение было ярким, светлым, приятным – к радостным событиям в ближайшее время. Если сон оказался страшным, пугающим, тяжёлым, неприятным – указывает на проблемы, которые мешают вам быть счастливыми и добиваться своего.
Что можно делать 17 июня
- Верили, что 17 июня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.
- Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.
Что нельзя делать 17 июня
- 17 июня нельзя печь пирожки с кислыми ягодами. Наши предки знали, что если не прислушаться к этому совету, потом десять дней будет неприятностей.
- Нельзя 17 июня удобрять землю чем-либо, кроме навоза. У того, кто ослушается этого запрета, ничего не вырастет на огороде.
- Нельзя 17 июня смотреть на свое отражение в воде. Верили, что можно лишиться любви.
- Нельзя 17 июня смотреться в окна и витрины магазинов.
- Нельзя 17 июня при встрече обниматься даже с близкими людьми. Считается, что сегодня между обнимающимися стоит нечистый, который забирает людскую энергию себе.
- Нельзя 17 июня при приветствии хлопать другу друга по плечу. Верили, что можно нахлопать болезнь.
- Нельзя 17 июня оставлять в доме яйца с поврежденной яичной скорлупой, а также готовить из них еду. Верили, что яйца сегодня могут навредить.
Приметы на 17 июня
- Если на Митрофана начался дождь, то идти ему ещё 2-3 дня.
- Если душно во время восхода солнца, то к ухудшению погоды.
- Если радуга на востоке, то к хорошей погоде, на западе, то к дождю.
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