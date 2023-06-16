Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 17 июня, чтобы все деньги не потерять. Важные приметы и строгие запреты дня.

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Что нельзя делать 17 июня / pixabay

17 июня церковь почитает память святителя Митрофана. В народном календаре дата – Митрофанов день.

С Митрофана начинали или продолжали сеять лен и гречиху. Верили, что 17 июня очень важен для будущего урожая, поэтому спать ложились поздно, проводя все время в трудах и заботах.

Сны были вещими. Верили, что если сновидение было ярким, светлым, приятным – к радостным событиям в ближайшее время. Если сон оказался страшным, пугающим, тяжёлым, неприятным – указывает на проблемы, которые мешают вам быть счастливыми и добиваться своего.

Что можно делать 17 июня

Верили, что 17 июня нужно много работать и проявлять себя. Результаты этого дня окупятся втройне в ближайшем будущем.

Важно 17 июня прибраться в доме, а после зажечь свечи, и накрыть стол для домочадцев и гостей. Так, можно привлечь богатство и счастье.

Что нельзя делать 17 июня

17 июня нельзя печь пирожки с кислыми ягодами. Наши предки знали, что если не прислушаться к этому совету, потом десять дней будет неприятностей. Нельзя 17 июня удобрять землю чем-либо, кроме навоза. У того, кто ослушается этого запрета, ничего не вырастет на огороде. Нельзя 17 июня смотреть на свое отражение в воде. Верили, что можно лишиться любви. Нельзя 17 июня смотреться в окна и витрины магазинов. Нельзя 17 июня при встрече обниматься даже с близкими людьми. Считается, что сегодня между обнимающимися стоит нечистый, который забирает людскую энергию себе. Нельзя 17 июня при приветствии хлопать другу друга по плечу. Верили, что можно нахлопать болезнь. Нельзя 17 июня оставлять в доме яйца с поврежденной яичной скорлупой, а также готовить из них еду. Верили, что яйца сегодня могут навредить.

Приметы на 17 июня

Если на Митрофана начался дождь, то идти ему ещё 2-3 дня.

Если душно во время восхода солнца, то к ухудшению погоды.

Если радуга на востоке, то к хорошей погоде, на западе, то к дождю.

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