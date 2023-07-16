Зачем 18 июля под порог дома нужно положить бумажку: приметы и что нельзя делать

Что нельзя делать 18 июля. Все важные и строгие приметы дня.
18 июля церковь почитает память Афанасия Афонского. В народе церковный праздник прозвали днем Афанасия.
В этот день люди наблюдают за месяцем. Небесное светило в этот день теряет свой холод, становится теплым и готово одарить всех своей силой.
Что можно делать 18 июля
- В Афанасьев день нужно проводить обряды на деньги. Смотря на Луну нужно загадать желание и написать на листке. Обязательно листок положить под порог вашего дома. Верили, что успех и деньги обретут ваше жилище.
- Вечер Афанасьева дня посвящали совместному отдыху с семьей – приглашали родственников на ужин или же просто устраивали скромное чаепитие.
- 18 июля обязательно нужно доделать начатое, чтобы не попасть в неприятность.
- Хозяйки обязательно выпекали булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста, в которое добавлено много меда, сливочного масла, орехов и мака. После того, как сдоба будет готова, ее следует обильно посыпать цукатами и полить джемом или вареньем. Чем больше джема, меда и цукат, тем благоприятнее станет складываться семейная жизнь.
Что нельзя делать 18 июля
- Нельзя 18 июля рассказывать о своих планах на будущее, иначе они так и не воплотятся в жизнь.
- Нельзя 18 июля начинать новые дела и предпринимать серьезные действия
- Нельзя 18 июля сплетничать и рассказывать секреты, как свои, так и чужие. Верили, что это чревато большими неприятностями.
Приметы 18 июля
- Если утром в небе видна радуга, то следующий день будет дождливым.
- Если облака желтого цвета, то к скорому дождю.
- Если ночное светило белое и яркое, то температура понизится, и осадков не будет.
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