Новогодняя закуска на скорую руку из 4 ингредиентов: рецепт вкуснейших мандаринок

Время приготовления: Время приготовления: 15 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Порции Порции 8 порции Кухня Кухня Интернациональная

Закуска на Новый год, рецепт на Новый год / ua.depositphotos.com, smak.ua

Новый год совсем скоро наступит, а вкусное меню можно приготовить уже сейчас. Обалденно вкусные сырные шарики мандаринки можно приготовить на праздничный стол.

Такая необычная закуска из яиц превосходно дополнит стол на Новый год. Готовить мандаринки проще простого, а красота такого блюда восхитит всех.

Закуска из яиц на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 2 шт

Морковка - 3 шт

Твердый сыр и плавленый сыр - по 100 гр

Чеснок - по вкусу

Соль, перец, майонез

Зелень

Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть на мелкой терке.

Твердый сыр натереть на мелкой терке, а плавленый измельчить.

Чеснок используем в рецепт по вкусу.

Морковку предварительно отварить, почистить и натереть на самой меткой терке.

Сыр, плавленый сыр, яйца и чеснок смешать и заправить майонезом.

Руки смочить в воде и сформировать шарики.

Выложить все мандаринки на тарелку, предварительно застелив пищевой пленкой.

Отправить все мандаринки в морозилку на 10 минут.

Достаньте из морозилки мандаринки.

Отрежьте кусок пищевой пленки, сбрызните его подсолнечным маслом и выложите часть морковки.

Переложите мандаринку на морковку и аккуратно заверните, чтобы мандаринка полностью покрылась морковкой.

Снимаем пленку с сырного шарика и украшаем зеленью.

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