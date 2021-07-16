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Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов

16 июля 2021, 15:27

Всего 5 минут вашего времени и легкая красивая закуска из огурцов готова к вашему столу.

Рецепт рулетиков из огурцов

Быстрый рецепт простой закуски, которую можно приготовить и к празднику, и для будничного обеда.

Огурец очень легко нарезать тонкими ломтиками, используя овощечистку, а затем немного просушить на бумажных полотенцах.

При желании для начинки можно использовать творожный сыр, смешанный по вкусу со свежей зеленью и специями, или любую другую начинку.

Рецепт рулетиков из огурца с сыром и орехами

Вам понадобиться:

  • Кедровые орехи - 60 г
  • Грецкие орехи - 100 г
  • Зелёный лук - 1–2 пера
  • Лимон - 1 штука
  • Крем-сыр или рикотта - 230 г
  • Соль, перец - по вкусу
  • Крупный длинный огурец - 1 штука

Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде и остудите. Грецкие мелко порубите.

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Нарежьте зелёный лук. Из лимона выжмите сок. Натрите цедру на мелкой тёрке — нужна примерно 1 столовая ложка.

Смешайте сыр с орехами, зеленью, соком, цедрой, перцем и солью.

Огурец нарежьте вдоль очень тонкими полосками. Удобнее всего это делать овощечисткой.

Намажьте каждую полоску сырной смесью и сверните в рулетик. Для надёжности можно закрепить роллы шпажкой.

Роллы из огурцов с фетой и авокадо

Вам понадобиться:

  • Длинные огурцы - 1–2 штуки
  • Авокадо - 2 штуки
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Свежая мята - 3–5 веточек
  • Фета - 180 г
  • Лимонный сок - 4 ч. ложки
  • Молотый черный перец - ¹⁄₄ ч. ложки

Нарежьте огурцы вдоль очень тонкими полосками. Легче всего это сделать с помощью овощечистки. Промокните овощи бумажными полотенцами.

Очистите авокадо. Измельчите чеснок и листья мяты.

Разомните авокадо вилкой вместе с фетой, лимонным соком, чесноком и перцем. Добавьте мяту.

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Намажьте каждую огуречную полоску начинкой и сверните рулетиком.

Рулетики из огурцов с красной рыбой

Вам понадобиться:

  • Слабосолёная или подкопчённая красная рыба - 400 г
  • Огурцы - 2–3 штуки
  • Творожный сыр - 250 г
  • Петрушка - по вкусу

Рыбу нарежьте тонкими ломтиками, огурцы — тонкими длинными лентами.

Засолить сёмгу или форель можно и в домашних условиях.

На каждый кусочек рыбы выложите сыр и заверните, чтобы получился небольшой рулетик.

Каждый рулетик оберните огуречной лентой и закрепите шпажкой.

Если огуречные ленты слишком длинные, разрежьте их пополам. Украсьте закуску веточками петрушки.

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