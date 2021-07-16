Самая вкусная закуска: рулетики из огурцов

Всего 5 минут вашего времени и легкая красивая закуска из огурцов готова к вашему столу.
Быстрый рецепт простой закуски, которую можно приготовить и к празднику, и для будничного обеда.
Огурец очень легко нарезать тонкими ломтиками, используя овощечистку, а затем немного просушить на бумажных полотенцах.
При желании для начинки можно использовать творожный сыр, смешанный по вкусу со свежей зеленью и специями, или любую другую начинку.
Рецепт рулетиков из огурца с сыром и орехами
Вам понадобиться:
- Кедровые орехи - 60 г
- Грецкие орехи - 100 г
- Зелёный лук - 1–2 пера
- Лимон - 1 штука
- Крем-сыр или рикотта - 230 г
- Соль, перец - по вкусу
- Крупный длинный огурец - 1 штука
Слегка обжарьте орехи на сухой сковороде и остудите. Грецкие мелко порубите.
Нарежьте зелёный лук. Из лимона выжмите сок. Натрите цедру на мелкой тёрке — нужна примерно 1 столовая ложка.
Смешайте сыр с орехами, зеленью, соком, цедрой, перцем и солью.
Огурец нарежьте вдоль очень тонкими полосками. Удобнее всего это делать овощечисткой.
Намажьте каждую полоску сырной смесью и сверните в рулетик. Для надёжности можно закрепить роллы шпажкой.
Роллы из огурцов с фетой и авокадо
Вам понадобиться:
- Длинные огурцы - 1–2 штуки
- Авокадо - 2 штуки
- Чеснок - 1 зубчик
- Свежая мята - 3–5 веточек
- Фета - 180 г
- Лимонный сок - 4 ч. ложки
- Молотый черный перец - ¹⁄₄ ч. ложки
Нарежьте огурцы вдоль очень тонкими полосками. Легче всего это сделать с помощью овощечистки. Промокните овощи бумажными полотенцами.
Очистите авокадо. Измельчите чеснок и листья мяты.
Разомните авокадо вилкой вместе с фетой, лимонным соком, чесноком и перцем. Добавьте мяту.
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Намажьте каждую огуречную полоску начинкой и сверните рулетиком.
Рулетики из огурцов с красной рыбой
Вам понадобиться:
- Слабосолёная или подкопчённая красная рыба - 400 г
- Огурцы - 2–3 штуки
- Творожный сыр - 250 г
- Петрушка - по вкусу
Рыбу нарежьте тонкими ломтиками, огурцы — тонкими длинными лентами.
Засолить сёмгу или форель можно и в домашних условиях.
На каждый кусочек рыбы выложите сыр и заверните, чтобы получился небольшой рулетик.
Каждый рулетик оберните огуречной лентой и закрепите шпажкой.
Если огуречные ленты слишком длинные, разрежьте их пополам. Украсьте закуску веточками петрушки.