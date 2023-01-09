Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минут

Каждая хозяйка старается баловать свою семью вкусной и легкой выпечкой. Чтобы близкие получили полный восторг от нежнейшего торта Наполеон, советуем приготовить по-нашему рецепт.
Всего 3 ингредиента, и божественно вкусный торт будет на вашем столе.
Мы предлагаем использовать вместо крема для Наполеона обычную сгущенку. Варить ее можно самим или купить в магазине готовую. Такой рецепт тортика оценят все близкие, и главное успеете приготовить до прихода "незваных" гостей.
Торт Наполеон - простой и быстрый рецепт
Вам понадобиться:
- Слоеное тесто - 1 упаковка
- Сгущенка - 400 гр
- Сливочное масло - половина пачки 120 гр
Слоеное тесто обязательно нужно разморозить при комнатной температуре.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Противень застелить пергаментной бумагой и выложить тесто.
Тесто на Наполеон раскатывать или присыпать мукой категорически нельзя.
Выпекать коржи на Наполеон 20 минут, пока они не подрумянятся.
Достаем тесто и даем ему остыть.
Масло также должно быть комнатной температуры. Смешать масло со сгущенкой и взбить около 5 минут.
Крем для Наполеона должен получиться однородный и воздушный.
Тесто разрезать на 4 коржа. Верхушку теста оставить для присыпки Наполеона.
Промазывать каждый слой очень обильно сгущенным кремом.
Верхний слой слегка промазываем сгущенкой и посыпаем хрустящим слоем.
Если есть время, то торт можно поставить в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
Торт Наполеон с заварным кремом - видеорецепт
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