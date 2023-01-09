Превосходный торт Наполеон из 3 ингредиентов: шедевральный рецепт за 30 минут

Нежнейший и самый вкусный домашний рецепта торта Наполеон. Быстрый рецепт, от которого невозможно оторваться.

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Как приготовить торт Наполеон простой рецепт / freepik.com

Каждая хозяйка старается баловать свою семью вкусной и легкой выпечкой. Чтобы близкие получили полный восторг от нежнейшего торта Наполеон, советуем приготовить по-нашему рецепт.

Всего 3 ингредиента, и божественно вкусный торт будет на вашем столе.

Мы предлагаем использовать вместо крема для Наполеона обычную сгущенку. Варить ее можно самим или купить в магазине готовую. Такой рецепт тортика оценят все близкие, и главное успеете приготовить до прихода "незваных" гостей.

Торт Наполеон - простой и быстрый рецепт

Вам понадобиться:

Слоеное тесто - 1 упаковка

Сгущенка - 400 гр

Сливочное масло - половина пачки 120 гр

Слоеное тесто обязательно нужно разморозить при комнатной температуре.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить тесто.

Тесто на Наполеон раскатывать или присыпать мукой категорически нельзя.

Выпекать коржи на Наполеон 20 минут, пока они не подрумянятся.

Достаем тесто и даем ему остыть.

Масло также должно быть комнатной температуры. Смешать масло со сгущенкой и взбить около 5 минут.

Крем для Наполеона должен получиться однородный и воздушный.

Тесто разрезать на 4 коржа. Верхушку теста оставить для присыпки Наполеона.

Промазывать каждый слой очень обильно сгущенным кремом.

Верхний слой слегка промазываем сгущенкой и посыпаем хрустящим слоем.

Если есть время, то торт можно поставить в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Торт Наполеон с заварным кремом - видеорецепт

Читайте также: