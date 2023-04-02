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Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто так

2 апреля 2023, 11:40
Такой рецепт кулича готовили единицы. Рецепт на Пасху очень простой и превосходно воздушный.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 90 минут
Рецепт кулича на Пасху, Панеттон рецепт,
Панеттон на Пасху 2023 рецепт / pexels.com, goodfon.ru

Пасха 2023 - светлый и любимый праздник украинцев. Если вы никогда не готовили кулич на Пасху, но мечтаете его приготовить, тогда наш рецепт для вас.

Легче и вкуснее пасхальной выпечки просто не найти. Нежный и воздушный кулич получается с первого раза. Такая паска понравится и детям, и взрослым.

Тесто долго месить не нужно, вот почему готовили только избранные хозяйки такие куличи.

видео дня

Простой и самый легкий кулич - рецепт на Пасху 2023

Вам понадобится:

  • Мука - 650 гр (просеять)
  • Дрожжи сухие - 1 столовая ложка
  • Вода теплая - 200 мл
  • Сахар - 120 гр
  • Яйца - 2 шт (желтки)
  • Ванильный экстракт - 1 капелька
  • Лимон
  • Греческий йогурт - половина чашки
  • Сливочное масло - 100 гр
  • Изюм или цукаты - по вкусу
Панеттон на Пасху рецепт
Панеттон на Пасху рецепт / pixabay

Заранее нагрейте воду и всыпьте сухие дрожжи. Можно добавить 1 чайную ложку сахара.

Дрожжи размешайте с сахаром в воде и оставьте на 25 минут.

Яйца помыть, отделить желтки от белка.

Сливочное масло растопить или достать заранее из холодильника, чтобы было размягченным.

Лимон помыть и натереть цедру на мелкой терке.

В воду с дрожжами добавляем лимонную цедру, желтки, сахар, греческий йогурт, ваниль, немного соли.

Порциями добавляем просеянную муку.

Если используете на кухне кухонный комбайн, замешивать тесто на кулич будет проще.

Тесто на рецепт пасхального кулича должно быть эластичным и воздушным.

Оставляем тесто на 60 минут в теплом месте.

В это время залейте кипятком изюм, промойте его и следом добавьте в тесто на Панеттон.

Добавляем изюм в тесто и вымешиваем уже руками.

В форму для выпекания разложить тесто.

Оставляем, чтобы оно поднялось до краев формы.

Разогреть духовку до 180 градусов, выпекать кулич 50 минут.

Как только Панеттон остынет, посыпать сахарной пудрой и украсить по желанию.

Видео рецепт Панеттон на Пасху 2023

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