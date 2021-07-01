Чем заменить шоколад: три невероятных рецепта полезных сладостей

Чем можно заменить шоколад / pixabay

Шоколад – полезный продукт, но только, если употреблять его в меру и если он черный. Если же вы решили полностью отказаться от вредных сладостей, всегда есть прекрасная альтернатива.

Предлагаем рецепты сладостей, которые точно не навредят вашему организму и весу, а по вкусу будут не хуже, чем шоколад, а самое главное – их можно легко приготовить дома.

Домашний фруктовый мармелад

Вам понадобится:

любой свежевыжатый сок на ваш вкус – 400 мл

стевия – 1 г

агар-агар – 2 ч. л.

Выдавите сок, залейте 300 мл в агар-агар и оставьте так на 30 минут.

По истечению времени добавьте оставшееся 100 мл сока в эту смесь и стевию, поставьте на огонь, доведите до кипения.

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После – в кипящую смесь добавьте агар-агар и проварите 5 минут.

Готовый мармелад вылейте в формы, остудите и отправьте в холодильник на пару часов.

Перед подачей мармелад можно украсить свежими ягодами.

Домашнее мороженое

Вам понадобится:

свежая клубника – 500 г

молоко – 130-150 мл

жирные сливки 33% – 500 мл

сахар – 150 г

яичные желтки – 3 шт.

мята – 1 веточка

Взбейте желтки с сахаром до однородности, добавьте молоко и снова взбейте.

Поставьте готовую яичную смесь в стеклянной миске на водяную баню, варите около 10 минут до полного загустения, обязательно все это время тщательно помешивайте, чтобы получился гладкий заварной крем. Снимите с огня и дайте ему полностью остыть.

Помойте клубнику, обязательно удалите плодоножку, перетрите через сито так, чтобы получилось однородное, жидкое пюре.

Соедините остывший крем и клубничное пюре, хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте хорошо сливки и добавьте в заварную клубничную смесь, очень аккуратно перемешайте.

Измельчите мяту и также добавьте туда, она придаст еще больше свежести десерту.

Переложите готовую смесь к подходящую посуду и отправьте в морозилку на сутки. Каждый час стоит его доставать и хорошо перемешивать, чтобы не было льда.

Овсяные батончики

Вам понадобится:

Овсяные хлопья - 150 гр

Грецкие орехи - 70 гр

Изюм - 40 гр

Бананы - 1 шт.

Мёд - 1.5 стол. ложки.

Вместо сахарного песка использовать мёд и банан. Всыпать овсяные хлопья в глубокую миску и залить холодной водой, промыть, если они приобретались на развес.

Измельчить руками или в измельчителе просушенные грецкие орехи, добавить к промытым и отжатым от жидкости хлопьям. Всыпать туда же изюм - его не нужно предварительно запаривать в кипятке, чтобы в массе не было лишней жидкости.

Очистить спелый банан от кожуры, размять руками на несколько частей и выложить на овсяные хлопья. Добавить мёд или сахарный песок. Аккуратно примять вилкой и тщательно вымешать, чтобы сладость и банан распределились по всей массе.

Застелить противень или форму для выпекания пергаментной бумагой. Смазать бумагу подсолнечным или сливочным маслом Выложить овсяную массу на бумагу и сформировать прямоугольник.

Поместить в духовку при 150 С на 20-25 минут до румяной, золотистой поверхности. Такие овсяные батончики можно брать с собой на работу, в школу, на пикник или в поездку.