Справится даже ребенок: невероятно вкусный десерт Кит Кат из трех ингредиентов

Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
Время приготовления: 30 минут минут
Шоколадные батончики "Кит Кат" популярны во всем мире и завоевали любовь тысяч людей. Но мало кто знает, что одноименный десерт можно приготовить дома, без особых усилий.
Для этого вам потребуется всего три ингредиента. Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
Десерт KitKat
Ингредиенты на 4 штуки:
- Батончик KitKat – 5 штук.
- Сгущенное молоко – 300 миллилитров.
- Белый шоколад – 300 грамм.
Как приготовить:
- Соединяем сгущенное молоко и белый шоколад. Помешивая, держим на небольшом огне до получения однородной консистенции.
- Форму застилаем пергаментной бумагой.
- На форму выкладываем 4 батончика.
- Заливаем батончики массой из шоколада и сгущенки.
- Посыпаем десерт нарезанным батончиком.
- Убираем в холодильник на пару часов или на 30 минут в морозилку, после чего наслаждаемся десертом.
Как приготовить десерт KitKat: смотрите видео
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Автор: Денис Пономаренко