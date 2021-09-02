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Справится даже ребенок: невероятно вкусный десерт Кит Кат из трех ингредиентов

2 сентября 2021, 03:33

Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут минут
Вкусный десерт KitKat из трех ингредиентов / Youtube

Шоколадные батончики "Кит Кат" популярны во всем мире и завоевали любовь тысяч людей. Но мало кто знает, что одноименный десерт можно приготовить дома, без особых усилий.

Для этого вам потребуется всего три ингредиента. Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

Десерт KitKat

Ингредиенты на 4 штуки:

  • Батончик KitKat – 5 штук.
  • Сгущенное молоко – 300 миллилитров.
  • Белый шоколад – 300 грамм.
Белый шоколад
Для приготовления десерта понадобится белый шоколад / Фото Pixabay

Как приготовить:

  • Соединяем сгущенное молоко и белый шоколад. Помешивая, держим на небольшом огне до получения однородной консистенции.
  • Форму застилаем пергаментной бумагой.
  • На форму выкладываем 4 батончика.
  • Заливаем батончики массой из шоколада и сгущенки.
  • Посыпаем десерт нарезанным батончиком.
  • Убираем в холодильник на пару часов или на 30 минут в морозилку, после чего наслаждаемся десертом.

Как приготовить десерт KitKat: смотрите видео

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Ранее мы делились рецептом вкусной домашней пастилы из яблок, которая содержит много витаминов и полезных веществ. Чтобы приготовить вкусное и полезное лакомство дома быстро, достаточно просто воспользоваться вашей духовкой и выделить немного времени для вкусных сладостей.

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сладости десерт рецепты
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