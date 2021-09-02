Справится даже ребенок: невероятно вкусный десерт Кит Кат из трех ингредиентов

Время приготовления: Время приготовления: 30 минут минут

Вкусный десерт KitKat из трех ингредиентов / Youtube

Шоколадные батончики "Кит Кат" популярны во всем мире и завоевали любовь тысяч людей. Но мало кто знает, что одноименный десерт можно приготовить дома, без особых усилий.

Для этого вам потребуется всего три ингредиента. Рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.

Десерт KitKat

Ингредиенты на 4 штуки:

Батончик KitKat – 5 штук.

Сгущенное молоко – 300 миллилитров.

Белый шоколад – 300 грамм.

Для приготовления десерта понадобится белый шоколад / Фото Pixabay

Как приготовить:

Соединяем сгущенное молоко и белый шоколад. Помешивая, держим на небольшом огне до получения однородной консистенции.

Форму застилаем пергаментной бумагой.

На форму выкладываем 4 батончика.

Заливаем батончики массой из шоколада и сгущенки.

Посыпаем десерт нарезанным батончиком.

Убираем в холодильник на пару часов или на 30 минут в морозилку, после чего наслаждаемся десертом.

Как приготовить десерт KitKat: смотрите видео

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