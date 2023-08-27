Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю

Рецепт сладкой колбасы с печеньем. Универсальный рецепт, который можно готовить со сгущенкой, молоком или шоколадом.

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Колбаса из печенья рецепт, как в детстве / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Самая любимая вкусная шоколадная колбаса. Простой рецепт универсально вкусного десерта без выпечки и духовки, который подойдет к чаю.

От такой колбаски не откажутся точно, ни гости, ни дети.

Готовить шоколадную колбасу очень просто, быстро и легко.

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Рецепт шоколадной колбасы - как готовить

Вам понадобится:

Печенье - 500 г

Орехи 100 г (миндаль, кешью)

Какао - 3-4 ст. л.

Сахар - 3-6 ст. л.

Сливочное масло - 180 г

Молоко - 150 г

Печенье ломаем на мелкие кусочки. Орехи выбирайте по желанию, шоколадная колбаса получается вкусной и без них.

Измельчить в блендере 100 грамм орехов и добавить к печенью.

В ковшике или кастрюле соединить сливочное масло, какао, сахар и молоко. Помешиваем на среднем огне нашу массу для шоколадной колбасы.

Можно добавлять темный шоколад, молочный или сгущенное молоко.

Как только пошли первые пузыри, снимаем с огня и вливаем к печенью и орехам.

Хорошо перемешиваем массу для шоколадной колбасы.

Сформировать колбасу можно в пакете или пищевой пленке.

Как правильно готовить шоколадную колбасу / Скриншот с youtube

Выложить массу для шоколадной колбасы в пакет, руками придать нужную форму и отправить в холодильник на пару часов.

Если спешите, то колбасу можно отправить в морозилку.

Колбасу достаем из холодильника, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.

Как правильно сформировать шоколадную колбасу из печенья / Скриншот с youtube

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