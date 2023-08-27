Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю

Самая любимая вкусная шоколадная колбаса. Простой рецепт универсально вкусного десерта без выпечки и духовки, который подойдет к чаю.
От такой колбаски не откажутся точно, ни гости, ни дети.
Готовить шоколадную колбасу очень просто, быстро и легко.
Рецепт шоколадной колбасы - как готовить
Вам понадобится:
- Печенье - 500 г
- Орехи 100 г (миндаль, кешью)
- Какао - 3-4 ст. л.
- Сахар - 3-6 ст. л.
- Сливочное масло - 180 г
- Молоко - 150 г
Печенье ломаем на мелкие кусочки. Орехи выбирайте по желанию, шоколадная колбаса получается вкусной и без них.
Измельчить в блендере 100 грамм орехов и добавить к печенью.
В ковшике или кастрюле соединить сливочное масло, какао, сахар и молоко. Помешиваем на среднем огне нашу массу для шоколадной колбасы.
Можно добавлять темный шоколад, молочный или сгущенное молоко.
Как только пошли первые пузыри, снимаем с огня и вливаем к печенью и орехам.
Хорошо перемешиваем массу для шоколадной колбасы.
Сформировать колбасу можно в пакете или пищевой пленке.
Выложить массу для шоколадной колбасы в пакет, руками придать нужную форму и отправить в холодильник на пару часов.
Если спешите, то колбасу можно отправить в морозилку.
Колбасу достаем из холодильника, посыпаем сахарной пудрой и подаем к столу.
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