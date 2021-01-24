Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт

Голубцы с пекинской капусты готовить очень легко, и много времени у вас наш рецепт не займет.
Блюда из пекинской капусты готовить очень просто. Одним из таких являются - голубцы с пекинской капусты. Такие голубцы получаются очень нежные и ароматные.
Мясо птицы прекрасно сочетается с тонкими капустными листьями, придавая блюду необычный оригинальный вкус. Вместо куриного филе для фарша можно использовать индейку, свинину или говядину, тогда блюдо получится более сытным и калорийным.
Главред собрал два самых простых рецепта голубцов из пекинской капусты в духовке и мультиварке.
Голубцы с пекинской капусты в духовке — рецепт
Вам понадобится:
- капуста пекинская - 1 кочан;
- мясной фарш 700 гр;
- рис - ½ стакана;
- соль ½ ч. л.;
- специи - по вкусу;
- морковь - 2 шт.;
- лук - 1 шт;
- растительное масло - 2 ст. л.
Шаг №1
Пекинскую капусту разобрать на листочки. В чашку сложить 5 — 7 листочков и греть в микроволновке 5 минут на максимальной мощности. В результате этой процедуры листья пекинской капусты станут мягкими и будут заворачиваться, не ломаясь.
Шаг №2
Рис отварить до полуготовности, смешать с фаршем. Посолить, поперчить.
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Шаг №3
Морковь натереть на крупной терке, репчатый лук порезать и все обжарить на растительном масле до мягкости. Переложить в посуду, в которой будут тушиться голубцы из пекинской капусты.
Шаг №4
У подготовленных листов капусты срезать утолщения. К одному краю положить 1 — 2 ст. л. начинки (размер голубцов будет зависеть от размера листьев пекинской капусты), завернуть в рулетик, подбирая края.
Шаг №5
Выкладывать завернутые голубцы в посуду для тушения, поверх поджарки из моркови.
Шаг №6
Сделав голубцы, налейте в посуду для запекания слегка подсоленной воды, чтобы она доходила чуть выше середины верхнего уровня голубцов.
Голубцы из пекинской капусты в духовке тушить в посуде с крышкой — 1 час 20 минут.
Голубцы из пекинской капусты в мультиварке — рецепт
Вам понадобится:
- пекинская капуста - 1 шт;
- фарш - 500 гр;
- рис - 2 стол. ложки;
- лук - 1 шт;
- морковь - 1 шт;
- зелень - по вкусу;
- соль, перец.
Пекинскую капусту можем разобрать на листья и в микроволновке греть на максимальной скорости 5 минут, как для рецепта голубцов из пекинской капусты в духовке, а может отварить листья пекинской капусты.
Отварить их в течение 1,5-2 минут в кипящей подсоленной воде. Можно также подготовить листья, пропарив их в мультиварке. Для этого в чашу надо налить стакан воды, листья сложить в контейнер для приготовления на пару и выбрать режим "Пар". Таймер установить на 5 минут.
Подготовленные листья надо немного охладить, затем аккуратно срезать с них утолщенные стебли.
Завернутые голубцы из пекинской капусты надо уложить швом вниз в контейнер для приготовления на пару и установить его в мультиварку, предварительно налив в чашу 300 мл воды. Выбрать программу Пар и установить таймер на 30 минут.
После звукового сигнала об окончании работы программы можно оставить голубцы из пекинской капусты в мультиварке постоять ещё минут 10 с закрытой крышкой.
Наши голубцы готовы! Приятного аппетита!
Голубцы из пекинской капусты - видеорецепт: