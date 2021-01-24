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Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт

24 января 2021, 16:20

Голубцы с пекинской капусты готовить очень легко, и много времени у вас наш рецепт не займет.

Время на подготовку Время на подготовку: 90 минут
Калорийность Калорийность 269 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Голубцы из пекинской капусты получаются очень вкусными / tvcook.ru

Блюда из пекинской капусты готовить очень просто. Одним из таких являются - голубцы с пекинской капусты. Такие голубцы получаются очень нежные и ароматные.

Мясо птицы прекрасно сочетается с тонкими капустными листьями, придавая блюду необычный оригинальный вкус. Вместо куриного филе для фарша можно использовать индейку, свинину или говядину, тогда блюдо получится более сытным и калорийным.

Главред собрал два самых простых рецепта голубцов из пекинской капусты в духовке и мультиварке.

Голубцы с пекинской капусты в духовке — рецепт

Вам понадобится:

  • капуста пекинская - 1 кочан;
  • мясной фарш 700 гр;
  • рис - ½ стакана;
  • соль ½ ч. л.;
  • специи - по вкусу;
  • морковь - 2 шт.;
  • лук - 1 шт;
  • растительное масло - 2 ст. л.

Шаг №1

Как приготовить пекинскую капусту для голубцов / edimdoma

Пекинскую капусту разобрать на листочки. В чашку сложить 5 — 7 листочков и греть в микроволновке 5 минут на максимальной мощности. В результате этой процедуры листья пекинской капусты станут мягкими и будут заворачиваться, не ломаясь.

Шаг №2

Рис отварить до полуготовности, смешать с фаршем. Посолить, поперчить.

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Шаг №3

Морковь натереть на крупной терке, репчатый лук порезать и все обжарить на растительном масле до мягкости. Переложить в посуду, в которой будут тушиться голубцы из пекинской капусты.

Шаг №4

У подготовленных листов капусты срезать утолщения. К одному краю положить 1 — 2 ст. л. начинки (размер голубцов будет зависеть от размера листьев пекинской капусты), завернуть в рулетик, подбирая края.

Голубцы из пекинской капусты нужно заворачивать очень аккуратно / edimdoma

Шаг №5

Выкладывать завернутые голубцы в посуду для тушения, поверх поджарки из моркови.

Шаг №6

Сделав голубцы, налейте в посуду для запекания слегка подсоленной воды, чтобы она доходила чуть выше середины верхнего уровня голубцов.

Голубцы из пекинской капусты получаются очень вкусные и нежные / edimdoma

Голубцы из пекинской капусты в духовке тушить в посуде с крышкой — 1 час 20 минут.

Голубцы из пекинской капусты в мультиварке — рецепт

Вам понадобится:

  • пекинская капуста - 1 шт;
  • фарш - 500 гр;
  • рис - 2 стол. ложки;
  • лук - 1 шт;
  • морковь - 1 шт;
  • зелень - по вкусу;
  • соль, перец.

Голубцы из пекинской капусты в мультиварке готовить очень просто / dolmec

Пекинскую капусту можем разобрать на листья и в микроволновке греть на максимальной скорости 5 минут, как для рецепта голубцов из пекинской капусты в духовке, а может отварить листья пекинской капусты.

Отварить их в течение 1,5-2 минут в кипящей подсоленной воде. Можно также подготовить листья, пропарив их в мультиварке. Для этого в чашу надо налить стакан воды, листья сложить в контейнер для приготовления на пару и выбрать режим "Пар". Таймер установить на 5 минут.

Подготовленные листья надо немного охладить, затем аккуратно срезать с них утолщенные стебли.

Завернутые голубцы из пекинской капусты надо уложить швом вниз в контейнер для приготовления на пару и установить его в мультиварку, предварительно налив в чашу 300 мл воды. Выбрать программу Пар и установить таймер на 30 минут.

После звукового сигнала об окончании работы программы можно оставить голубцы из пекинской капусты в мультиварке постоять ещё минут 10 с закрытой крышкой.

Наши голубцы готовы! Приятного аппетита!

Голубцы из пекинской капусты - видеорецепт:

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