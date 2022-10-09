Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицы

Самый вкусный рецепт восхитительной курицы с хрустящей корочкой, который готовить очень быстро.
Курица всегда является беспроигрышным вариантом любого праздничного стола. Хозяйки стараются приготовить мясо вкусно.
Сегодня предлагаем вам узнать несколько способов самого вкусного маринада для мяса, от которого курица будет вкуснее и получится с превосходно хрустящей корочкой.
Сколько лучше мариновать курицу? Все зависит от того, сколько у вас есть времени. Окорочка, ножки или голени лучше мариновать 2,5 часа, филе или крылышки - 1 час. Если решили приготовить целую курицу, то стоит убрать ее в холодильник на 3 часа.
Как замариновать мясо - 5 рецептов
1 рецепт: соевый соус, 2 столовые ложки меда, оливковое масло, 1 зубчик чеснока, имбирь (по вкусу), кинза.
2 рецепт: яблочный уксус, перец, лимонный сок, соль, карри, репчатый лук, лавровый лист. 3 рецепт: белое сухое вино, цедра лимона и апельсина, соль, сахар и перец.
4 рецепт: базилик, соль, чеснок, томатная паста с водой, оливковое масло.
5 рецепт, винный уксус, базилик, чеснок, соль, перец, розмарин, оливковое масло.
Вкусная хрустящая курица в лаваше - рецепт
Вам понадобится:
- Курица - до 2 кг
- Лаваш - 1 упаковка
- Лимон
- Апельсин
- Сыр
- Соль, перец
- Сахар
- Базилик
Курицу хорошо помыть и оставить полностью просушится.
Смешать соль, перец, 1 чайную ложку сахара и сухого базилика.
Натереть курицу специями и поставить в холодильник на 60 минут.
Порезать тонкими квадратиками сыр.
Небольшими кружками режем лимон и апельсин.
Фаршируем курицу сыром и апельсином.
В глубокое блюдо для запекания выкладываем лаваш, немного смазываем оливковым маслом и перекладываем курицу.
Закрываем курицу плотно лавашем и вновь смазываем оливковым маслом.
Духовку разогреть на 200 градусов и отправить запекаться курицу 50 минут.
Открываем лаваш и даем постоять в горячей духовке курице еще 10 минут, чтобы была хрустящей корочка.
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