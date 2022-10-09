Как вкусно и быстро замариновать мясо: 5 рецептов хрустящей и нежной курицы

Быстрый и вкусный рецепт курицы / ua.depositphotos.com

Курица всегда является беспроигрышным вариантом любого праздничного стола. Хозяйки стараются приготовить мясо вкусно.

Сегодня предлагаем вам узнать несколько способов самого вкусного маринада для мяса, от которого курица будет вкуснее и получится с превосходно хрустящей корочкой.

Сколько лучше мариновать курицу? Все зависит от того, сколько у вас есть времени. Окорочка, ножки или голени лучше мариновать 2,5 часа, филе или крылышки - 1 час. Если решили приготовить целую курицу, то стоит убрать ее в холодильник на 3 часа.

Как замариновать мясо - 5 рецептов

1 рецепт: соевый соус, 2 столовые ложки меда, оливковое масло, 1 зубчик чеснока, имбирь (по вкусу), кинза.

2 рецепт: яблочный уксус, перец, лимонный сок, соль, карри, репчатый лук, лавровый лист. 3 рецепт: белое сухое вино, цедра лимона и апельсина, соль, сахар и перец.

4 рецепт: базилик, соль, чеснок, томатная паста с водой, оливковое масло.

5 рецепт, винный уксус, базилик, чеснок, соль, перец, розмарин, оливковое масло.

Вкусная хрустящая курица в лаваше - рецепт

Вам понадобится:

Курица - до 2 кг

Лаваш - 1 упаковка

Лимон

Апельсин

Сыр

Соль, перец

Сахар

Базилик

Курицу хорошо помыть и оставить полностью просушится.

Смешать соль, перец, 1 чайную ложку сахара и сухого базилика.

Натереть курицу специями и поставить в холодильник на 60 минут.

Порезать тонкими квадратиками сыр.

Небольшими кружками режем лимон и апельсин.

Фаршируем курицу сыром и апельсином.

В глубокое блюдо для запекания выкладываем лаваш, немного смазываем оливковым маслом и перекладываем курицу.

Закрываем курицу плотно лавашем и вновь смазываем оливковым маслом.

Духовку разогреть на 200 градусов и отправить запекаться курицу 50 минут.

Открываем лаваш и даем постоять в горячей духовке курице еще 10 минут, чтобы была хрустящей корочка.

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