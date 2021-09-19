Назван самый полезный перекус: рецепт за 5 минут

Идеальный перекус должен быть без углеводов и с добавлением овощей и корнеплодов.
Правильное питание залог здорового человека. Каждый из нас знает, что завтрак это важная составляющая нашего ежедневного рациона. Однако, есть многие люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в перекусах.
Врачи рассказали, какие перекусы будут самыми полезными и точно не вредят здоровью.
Идеальный перекус должен быть без углеводов и с добавлением овощей и корнеплодов.
Правильное питание - что должно входить в идеальный перекус
- Костный бульон,
- Авокадо,
- Орехи - пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия.
- Маслины, оливки.
- Слабосоленая рыба.
Как отмечают диетологи, именно такие продукты при перекусе помогут продержаться до следующего приема пищи без срывов на сладкое.
Главред расскажет рецепт самого полезного перекуса.
Салат с авокадо и красной рыбой - рецепт
Вам понадобится:
- Слабосоленая рыба – 120 грамм.
- Авокадо – 1 штуки.
- Помидор – 1 штука.
- Листья салата – 50 грамм.
- Моцарелла – 50 грамм.
- Оливки или маслины - 20 гр
- Оливковое масло – 1 чайная ложка.
- Сок лимона – по вкусу.
- Орехи - пекан или макадамия.
Листья салата хорошо моем и желательно обсушить, чтобы не осталось в них воды. Выкладываем на тарелку, или в судочек, если перекус берете с собой.
Красную рыбку для салата красиво нарезаем длинными брусочками и выкладываем наверх салата.
Моем и чистим авокадо, затем помидор. Режем на кубики и добавляем в наш салат с рыбкой.
Моцареллу, если маленькие кружочки можем не резать, если моцареллу купили большую, то желательно разрезать на несколько четвертинок и добавить к салату с авокадо и рыбой.
Оливки или маслины можно разрезать колечками, добавить все к салату и посыпать орешками.
Взбрызнуть все лимонным соком и ваш идеальный перекус готов.
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