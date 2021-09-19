Назван самый полезный перекус: рецепт за 5 минут

Рецепт салата с авокадо и красной рыбой / ua.depositphotos.com

Правильное питание залог здорового человека. Каждый из нас знает, что завтрак это важная составляющая нашего ежедневного рациона. Однако, есть многие люди, которые по состоянию здоровья нуждаются в перекусах.

Врачи рассказали, какие перекусы будут самыми полезными и точно не вредят здоровью.

Идеальный перекус должен быть без углеводов и с добавлением овощей и корнеплодов.

Правильное питание - что должно входить в идеальный перекус

Костный бульон,

Авокадо,

Орехи - пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия.

Маслины, оливки.

Слабосоленая рыба.

Как отмечают диетологи, именно такие продукты при перекусе помогут продержаться до следующего приема пищи без срывов на сладкое.

Главред расскажет рецепт самого полезного перекуса.

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Салат с авокадо и красной рыбой - рецепт

Вам понадобится:

Слабосоленая рыба – 120 грамм.

Авокадо – 1 штуки.

Помидор – 1 штука.

Листья салата – 50 грамм.

Моцарелла – 50 грамм.

Оливки или маслины - 20 гр

Оливковое масло – 1 чайная ложка.

Сок лимона – по вкусу.

Орехи - пекан или макадамия.

Листья салата хорошо моем и желательно обсушить, чтобы не осталось в них воды. Выкладываем на тарелку, или в судочек, если перекус берете с собой.

Красную рыбку для салата красиво нарезаем длинными брусочками и выкладываем наверх салата.

Моем и чистим авокадо, затем помидор. Режем на кубики и добавляем в наш салат с рыбкой.

Моцареллу, если маленькие кружочки можем не резать, если моцареллу купили большую, то желательно разрезать на несколько четвертинок и добавить к салату с авокадо и рыбой.

Оливки или маслины можно разрезать колечками, добавить все к салату и посыпать орешками.

Взбрызнуть все лимонным соком и ваш идеальный перекус готов.

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