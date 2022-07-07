Невероятно вкусный и очень хрустящий рулет из лаваша с простой начинкой: быстрый рецепт

Готовим с нами закуски из лаваша на праздничный стол.
Закуска из лаваша - идеальное блюдо для вашего стола. Вкусных рецептов из лаваша очень много. Сегодня расскажем простой рецепт рулета с сырной начинкой.
Для рулета из лаваша понадобится куриная грудка или тунец. Выбираете начинки по вашему вкусу.
Вкусный рулет из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Курица отварная или копченая - 150 гр или тунец - 1 банка
- Яйца - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Укроп, петрушка
- Грибы - 120 гр
- Сыр твердый - 250 гр
- Лаваш - 1 упаковка
Сыр натереть на крупной терке.
Яйца отварить 10 минут и измельчить.
Грибы почистить и обжарить вместе с луком до готовности.
Если вы выбрали куриную грудку, то нужно ее порезать мелкими кусочками.
Сыр переложить в пакет и в микроволновке расплавить, примерно 1 минуту.
Раскатать лаваш, смазать расплавленным сыром, посыпать зеленью.
Добавить куриную грудку или тунец, яйца, грибы и лук. Аккуратно закрутить рулет из лаваша и отправить в холодильник.
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Автор: Маша Тупченко