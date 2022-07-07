Невероятно вкусный и очень хрустящий рулет из лаваша с простой начинкой: быстрый рецепт

Простой рулет из лаваша рецепт / goodfon.ru

Закуска из лаваша - идеальное блюдо для вашего стола. Вкусных рецептов из лаваша очень много. Сегодня расскажем простой рецепт рулета с сырной начинкой.

Для рулета из лаваша понадобится куриная грудка или тунец. Выбираете начинки по вашему вкусу.

Вкусный рулет из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Курица отварная или копченая - 150 гр или тунец - 1 банка

Яйца - 2 шт

Лук - 1 шт

Укроп, петрушка

Грибы - 120 гр

Сыр твердый - 250 гр

Лаваш - 1 упаковка

Сыр натереть на крупной терке.

Яйца отварить 10 минут и измельчить.

Грибы почистить и обжарить вместе с луком до готовности.

Если вы выбрали куриную грудку, то нужно ее порезать мелкими кусочками.

Сыр переложить в пакет и в микроволновке расплавить, примерно 1 минуту.

Раскатать лаваш, смазать расплавленным сыром, посыпать зеленью.

Добавить куриную грудку или тунец, яйца, грибы и лук. Аккуратно закрутить рулет из лаваша и отправить в холодильник.

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