Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минут

Летом всегда стараемся насладиться свежими овощами и фруктами. Новый рецепт вкуснейших огурцов и помидор по-корейски.
Рецепт настолько вкусный, что оторваться уже просто невозможно.
Простой рецепт овощей по-корейски
Вам понадобится:
- Огурцы - 8 шт
- Помидоры - 5 шт
- Кабачки - 2 шт (небольшого размера)
- Чеснок - 2 зубчика
- Укроп
- Сахар - 1 чайная ложка
- Соль - 1 чайная ложка
- Уксус - 2 столовые ложки
- Перец молотый
- Перец чили
Все овощи хорошо помыть и просушить.
Кабачки желательно выбирать молодые и не сильно большие. Кабачки почистить и порезать небольшими брусочками.
Огурцы порезать на четвертинки. Также сделать и с помидорами.
В зип-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры.
Измельчить укроп и чеснок. Добавить к овощам.
Налить уксус, добавить перец, соль, сахар.
Закрыть пакет и все хорошо струсить.
Отправить в холодильник на 15 минут.
Переложить овощи по-корейски в красивое блюдо и полить ароматным маслом.
Если хотите достичь более насыщенный вкус огурцов и помидоров, тогда дать "замариноваться" овощам минимум 2 часа.
Смотрите видео, как готовить вкусные маринованные овощи в пакете:
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