Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минут

Невероятные огурцы, помидоры и кабачки по-корейски, которые так легко готовить. Рецепт удивит всех.

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Самые вкусные огурцы и помидоры по-корейски рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Летом всегда стараемся насладиться свежими овощами и фруктами. Новый рецепт вкуснейших огурцов и помидор по-корейски.

Рецепт настолько вкусный, что оторваться уже просто невозможно.

Простой рецепт овощей по-корейски

Вам понадобится:

Огурцы - 8 шт

Помидоры - 5 шт

Кабачки - 2 шт (небольшого размера)

Чеснок - 2 зубчика

Укроп

Сахар - 1 чайная ложка

Соль - 1 чайная ложка

Уксус - 2 столовые ложки

Перец молотый

Перец чили

Все овощи хорошо помыть и просушить.

Кабачки желательно выбирать молодые и не сильно большие. Кабачки почистить и порезать небольшими брусочками.

Огурцы порезать на четвертинки. Также сделать и с помидорами.

В зип-пакет переложить огурцы, кабачки, помидоры.

Измельчить укроп и чеснок. Добавить к овощам.

Налить уксус, добавить перец, соль, сахар.

Закрыть пакет и все хорошо струсить.

Отправить в холодильник на 15 минут.

Переложить овощи по-корейски в красивое блюдо и полить ароматным маслом.

Если хотите достичь более насыщенный вкус огурцов и помидоров, тогда дать "замариноваться" овощам минимум 2 часа.

Смотрите видео, как готовить вкусные маринованные овощи в пакете:

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