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Самое вкусное абрикосовое варенье на зиму: старинный рецепт

2 августа 2021, 15:04

Эти два рецепта для приготовления абрикосового варенья максимально сохранят все полезные свойства.

Время на подготовку Время на подготовку: 60 минут
Абрикосовое варенье рецепт
Абрикосовое варенье рецепт / goodfon.ru

Лето скоро закончится, а вот полезные фрукты и овощи зимой так и хочется кушать. С нашим рецептом сделать себе запасы на зиму - будет крайне просто.

Чтобы открыть зимой вкусную баночку невероятного абрикосового варенья, нужно знать всего несколько секретов приготовления.

А если у вас есть мультиварка, то приготовление ароматного варенья не займет много времени. К тому же при таком способе максимально сохранятся витамины.

Рецепт варенья из абрикос

Вам понадобится:

  • Абрикосы - 1,5 кг
  • Сахар - 500–800 г
  • Лимон - 1 шт.

Абрикосы выбираем не сильно спелые. Хорошо моем и обсушиваем наши плоды. В мультиварку бросаем половинки абрикос, переводим мультиварку на режим тушение на час.Через 10 минут добавьте сок лимона и сахар, осторожно перемешайте.Каждые 10-15 минут помешивайте, в это время подготовьте стерильные банки.

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Через час разложите наше абрикосовое варенье и укупорьте герметично металлическими и стеклянными крышками. Хранить варненье в прохладном месте.

Рецепт абрикосового варенья без косточек

Главред предлагает узнать еще один очень простой рецепт абрикосового варенья.

Вам понадобится:

  • 3 кг абрикосов
  • 2 кг сахара

Абрикосы предлагаем вам выбирать мелкие и сладкие, но при этом они должны оставаться твердыми и не переспелыми. Тщательно их помойте и достаньте из каждой абрикоски косточки. Выложите в кастрюлю 1 слой абрикос, тщательно посыпав сахаром и так несколько слоем.

Теперь абрикосы на зиму оставляем на 12 часом, для того, чтобы они пустили сок.

Абрикосовые дольки должны пропитываться сахарным сиропом, но не становиться однородной массой. Ставим нашу кастрюлю с абрикосами на плиту ив варим абрикосовое варенье. В процессе варки снимать белую пену с варенья.

Лучше всего варить абрикосовое варенье пару дней. Если такой возможности нет, то после 12 часом, как наши абрикосы дали сок, провариваем тщательно пару часов.

Стерелизуем банки и разливаем абрикосовое варенье на зиму. Охлаждаем банки с абрикосовым вареньем и храним а прохладном месте.

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