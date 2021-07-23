Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

Вкусные, хрустящие огурчики без стерилизации на зиму получаться у каждого с этими рецептами.
Хрустящие маринованные огурчики - это так вкусно, особенно зимой. Этому рецепту уже много лет, и каждая хозяйка может попробовать приготовить идеальную закуску к столу.
Этот рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму без стерилизации очень простой. Огурчики заливаются кипятком один раз, а далее уже закатываются, что экономит время их приготовления.
Огурцы на зиму без стерилизации - рецепт
Ингредиенты даны на одну 3-х литровую банку.
Для приготовления хрустящих маринованных огурцов на зиму без стерилизации:
- огурцы - 2 кг;
- листья смородины - 5 шт.;
- листья вишни - 5-8 шт.;
- листья хрена - 2 шт.;
- перец горошком - 7-8 шт.;
- горчичный порошок или семена горчицы - 1 ч. л.;
- чеснок - 4-5 зубчиков;
- острый перец - 6-7 колечек;
- соль - 2 ст. л. с горкой;
- сахар - 1 ст. л. без горки;
- зонтик укропа - 2 шт.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- лимонная кислота - 1 ч. л. с небольшой горкой.
Огурцы замочить на 5-6 часов в холодной воде. Затем вымыть и обрезать носики с двух сторон огурчиков.
В банку ложем столовую ложку, для того чтобы банка не лопнула (ложка забирает на себя часть температуры воды) и наливаем кипяток (примерно 1 стакан), трясем банку, чтобы кипяток распределился по стенкам банки по всему периметру, затем окунаем уже прогретую банку в тазик с кипятком и прокручиваем ее, чтобы все стенки обдались кипятком.
Банку вынимаем из кипятка - она готова к закатке.
На дно банки выложить листья хрена, несколько листиков смородины и вишни, 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист.
Зубчики чеснока нарезать на пластины и поместить в банку, добавить острый перчик по вкусу и перец горошком.
Заполнить подготовленные банки огурцами, выкладывая их плотно друг к другу. В огурцы насыпать 1 чайную ложку горчичного порошка или семян горчицы (горчица поможет продезинфицировать огурчики).
Поверх огурцов выложить 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист, оставшиеся листья смородины и вишни.
Залить огурцы кипятком, прикрыть сверху крышками для закатки (крышки предварительно надо прокипятить в течение нескольких минут) и оставить прогреваться на 25-30 минут.
Затем воду вылить через дуршлаг, чтобы не потерять перчик и чеснок. Потом засыпать прямо в банку (на 3-х литровую банку):
- 2 столовые ложки с горкой соли,
- 1 столовую ложку без горки сахара,
- 1 чайную ложку с небольшой горкой лимонной кислоты.
Залить полностью содержимое банки кипятком, закатать крышкой, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Хрустящие маринованные огурцы, приготовленные на зиму без стерилизации, спокойно хранятся в условиях городской квартиры.
Свежие огурцы на зиму - рецепт
Супер-рецепт для любителей свежих огурцов зимой. По этому рецепту можно приготовить не только свежие огурцы на зиму, но и другие овощи и фрукты: помидоры, яблоки, персики, абрикосы и так далее.
Огурцы должны быть идеальные, без каких-либо следов порчи, плотные и свежие.
Огурцы хорошо помыть, оставить стекать, а потом высушить (полотенцем или на воздухе). Сильно их тереть не нужно.
В идеале, если огурцы собраны с грядки в сухую погоду, то можно их просто протереть чистой тряпочкой. Это предотвратит появление лишней влаги в банках.
Банки простерилизовать, крышки тоже. Сухие огурцы выложить в такую же сухую и чистую банку, но не доверху, оставить место для свечки.
Свечку нужно взять самую обычную, в идеале маленькую, для аромалампы. Установить свечку на огурцы и зажечь, пусть погорит минут 10, чтобы воздух снизу выгорел. И, пока свечка горит, закатать банку. Нужно так это сделать, чтобы свечка в банке горела еще 20-30 секунд после закатывания крышки.
Банки со свежими огурцами хранить в погребе.
Огурцы в кетчупе чили на зиму - рецепт
Вам понадобиться:
- Огурцы - 2 кг
- Томатная паста - 3 стол.л.
- Соль - 3 стол.л.
- Сахар - 2 стол.л.
- Уксус - 75 мл
- Перец горошком - 9 шт.
- Чеснок - 3 зубч.
- Укроп - 3 гр
Рецепт рассчитан на 3 литровые баночки. На дно банки положить по 1 зонтику укропа, по 1 зубчику чеснока, по 3 штучки перца горошком.
Огурцы предварительно помыть и замочить в воде на 4 часа, достать, разложить по банкам. За кипятить воду, залить огурцы, дать им постоять 3-5 минут и слить воду (она нам не понадобится).
За кипятить снова воду (новую, чистую) и снова залить огурцы, дать постоять 15 минут, затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, томатную пасту, закипятить, нужно чтобы маринад хорошо закипел, влить уксус, залить огурцы маринадом.
Закатать чистыми стерилизованными крышками.
Хранить в прохладном месте. Приятного аппетита.
Видео рецепт малосольных огурцов в пакете: