Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

Огурцы на зиму вкусный рецепт / goodfon.ru

Хрустящие маринованные огурчики - это так вкусно, особенно зимой. Этому рецепту уже много лет, и каждая хозяйка может попробовать приготовить идеальную закуску к столу.

Этот рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму без стерилизации очень простой. Огурчики заливаются кипятком один раз, а далее уже закатываются, что экономит время их приготовления.

Огурцы на зиму без стерилизации - рецепт

Ингредиенты даны на одну 3-х литровую банку.

Для приготовления хрустящих маринованных огурцов на зиму без стерилизации:

огурцы - 2 кг;

листья смородины - 5 шт.;

листья вишни - 5-8 шт.;

листья хрена - 2 шт.;

перец горошком - 7-8 шт.;

горчичный порошок или семена горчицы - 1 ч. л.;

чеснок - 4-5 зубчиков;

острый перец - 6-7 колечек;

соль - 2 ст. л. с горкой;

сахар - 1 ст. л. без горки;

зонтик укропа - 2 шт.;

лавровый лист - 2 шт.;

лимонная кислота - 1 ч. л. с небольшой горкой.

Огурцы замочить на 5-6 часов в холодной воде. Затем вымыть и обрезать носики с двух сторон огурчиков.

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В банку ложем столовую ложку, для того чтобы банка не лопнула (ложка забирает на себя часть температуры воды) и наливаем кипяток (примерно 1 стакан), трясем банку, чтобы кипяток распределился по стенкам банки по всему периметру, затем окунаем уже прогретую банку в тазик с кипятком и прокручиваем ее, чтобы все стенки обдались кипятком.

Банку вынимаем из кипятка - она готова к закатке.

На дно банки выложить листья хрена, несколько листиков смородины и вишни, 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист.

Зубчики чеснока нарезать на пластины и поместить в банку, добавить острый перчик по вкусу и перец горошком.

Заполнить подготовленные банки огурцами, выкладывая их плотно друг к другу. В огурцы насыпать 1 чайную ложку горчичного порошка или семян горчицы (горчица поможет продезинфицировать огурчики).

Поверх огурцов выложить 1 зонтик укропа, 1 лавровый лист, оставшиеся листья смородины и вишни.

Залить огурцы кипятком, прикрыть сверху крышками для закатки (крышки предварительно надо прокипятить в течение нескольких минут) и оставить прогреваться на 25-30 минут.

Затем воду вылить через дуршлаг, чтобы не потерять перчик и чеснок. Потом засыпать прямо в банку (на 3-х литровую банку):

2 столовые ложки с горкой соли,

1 столовую ложку без горки сахара,

1 чайную ложку с небольшой горкой лимонной кислоты.

Залить полностью содержимое банки кипятком, закатать крышкой, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Хрустящие маринованные огурцы, приготовленные на зиму без стерилизации, спокойно хранятся в условиях городской квартиры.

Свежие огурцы на зиму - рецепт

Супер-рецепт для любителей свежих огурцов зимой. По этому рецепту можно приготовить не только свежие огурцы на зиму, но и другие овощи и фрукты: помидоры, яблоки, персики, абрикосы и так далее.

Огурцы должны быть идеальные, без каких-либо следов порчи, плотные и свежие.

Огурцы хорошо помыть, оставить стекать, а потом высушить (полотенцем или на воздухе). Сильно их тереть не нужно.

В идеале, если огурцы собраны с грядки в сухую погоду, то можно их просто протереть чистой тряпочкой. Это предотвратит появление лишней влаги в банках.

Банки простерилизовать, крышки тоже. Сухие огурцы выложить в такую же сухую и чистую банку, но не доверху, оставить место для свечки.

Свечку нужно взять самую обычную, в идеале маленькую, для аромалампы. Установить свечку на огурцы и зажечь, пусть погорит минут 10, чтобы воздух снизу выгорел. И, пока свечка горит, закатать банку. Нужно так это сделать, чтобы свечка в банке горела еще 20-30 секунд после закатывания крышки.

Банки со свежими огурцами хранить в погребе.

Огурцы в кетчупе чили на зиму - рецепт

Вам понадобиться:

Огурцы - 2 кг

Томатная паста - 3 стол.л.

Соль - 3 стол.л.

Сахар - 2 стол.л.

Уксус - 75 мл

Перец горошком - 9 шт.

Чеснок - 3 зубч.

Укроп - 3 гр

Рецепт рассчитан на 3 литровые баночки. На дно банки положить по 1 зонтику укропа, по 1 зубчику чеснока, по 3 штучки перца горошком.

Огурцы предварительно помыть и замочить в воде на 4 часа, достать, разложить по банкам. За кипятить воду, залить огурцы, дать им постоять 3-5 минут и слить воду (она нам не понадобится).

За кипятить снова воду (новую, чистую) и снова залить огурцы, дать постоять 15 минут, затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар, томатную пасту, закипятить, нужно чтобы маринад хорошо закипел, влить уксус, залить огурцы маринадом.

Закатать чистыми стерилизованными крышками.

Хранить в прохладном месте. Приятного аппетита.

Видео рецепт малосольных огурцов в пакете: