Просто улетный десерт: идеальный рецепт, который уплетают за 1 минуту

Вкусный и легкий десерт из клубники на лето. Рецепт бисквитного рулета, который никогда не трескается.

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Клубничный летний и легкий десерт рецепт / Фото: скриншот youtube.com

Лето - время вкусных и легких десертов. Готовим невероятный рулет с клубникой.

Невозможно вкусный легкий рулетик, который очень вкусный.

Такой десерт должен попробовать каждый, ведь готовить бисквит всего 10 минут.

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Клубничный рулет - простой рецепт

Вам понадобится:

Мука - 2,5 столовых ложки

Яйца - 3 шт

Сахар - 120 гр

Сахар ванильный - 1 пакетик

Клубника - 250 гр

Крахмал - 1 большая ложка с горкой

Сливки 180 мл

Сахарная пудра для вкуса

Яйца должны быть комнатной температуры. Взбить яйца до пенки, всыпать сахар и взбивать до устойчивой пены.

Муку предварительно просеять, добавить крахмал и перемешать.

Клубничный рулет со сливками рецепт / Фото: скриншот youtube.com

Продолжать взбивать яйца с сахаром и добавлять в тесто на клубничный бисквит.

Силиконовой лопаткой перемешать тесто для рулета.

Противень застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто и разровнять ложкой.

Как приготовить бисквитный рулет рецепт / Фото: скриншот youtube.com

Духовку разогреть до 200 градусов.

Поставить противень с тестом на 10 минут.

Теплый готовый бисквит свернуть в рулет и остудить.

Сколько готовить бисквитный рулет / Фото: скриншот youtube.com

В это время хорошо помыть клубнику, взбить в блендере или порезать маленькими кубиками.

Взбить в кухонном комбайне холодные сливки с сахарной пудрой, чтобы они были плотные.

Бисквитный рулет обильно смазать кремом и полить клубничным пюре или добавить кусочки свежей клубники.

Рецепт бисквитного рулета с клубникой / Фото: скриншот youtube.com

Сверните снова в рулет и отправьте в холодильник, чтобы он пропитался.

Клубничный рулет рецепт за 10 минут / Фото: скриншот youtube.com

Клубничный рулет посыпать сахарной пудрой и украсить по желанию.

Смотрите видео рецепт, как готовить вкуснейший салат с клубникой:

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