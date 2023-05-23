Просто улетный десерт: идеальный рецепт, который уплетают за 1 минуту

Лето - время вкусных и легких десертов. Готовим невероятный рулет с клубникой.
Невозможно вкусный легкий рулетик, который очень вкусный.
Такой десерт должен попробовать каждый, ведь готовить бисквит всего 10 минут.
Клубничный рулет - простой рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 2,5 столовых ложки
- Яйца - 3 шт
- Сахар - 120 гр
- Сахар ванильный - 1 пакетик
- Клубника - 250 гр
- Крахмал - 1 большая ложка с горкой
- Сливки 180 мл
- Сахарная пудра для вкуса
Яйца должны быть комнатной температуры. Взбить яйца до пенки, всыпать сахар и взбивать до устойчивой пены.
Муку предварительно просеять, добавить крахмал и перемешать.
Продолжать взбивать яйца с сахаром и добавлять в тесто на клубничный бисквит.
Силиконовой лопаткой перемешать тесто для рулета.
Противень застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто и разровнять ложкой.
Духовку разогреть до 200 градусов.
Поставить противень с тестом на 10 минут.
Теплый готовый бисквит свернуть в рулет и остудить.
В это время хорошо помыть клубнику, взбить в блендере или порезать маленькими кубиками.
Взбить в кухонном комбайне холодные сливки с сахарной пудрой, чтобы они были плотные.
Бисквитный рулет обильно смазать кремом и полить клубничным пюре или добавить кусочки свежей клубники.
Сверните снова в рулет и отправьте в холодильник, чтобы он пропитался.
Клубничный рулет посыпать сахарной пудрой и украсить по желанию.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкуснейший салат с клубникой:
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