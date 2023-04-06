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Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащить

6 апреля 2023, 15:59
Меню на Пасху 2023. Вкусный рецепт слоеного салата Принцесса, который готовить всего 5 минут.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Слоеный салат на Пасху рецепт, Салат с крабовыми палочками рецепт
Салат с крабовыми палочками рецепт / instagram/zin_mylife, instagram/ppmarafon_minys

Любимый и светлый праздник многих украинцев Пасха отмечается 16 апреля. Предлагаем приготовить вкусный и сочный салат на Пасху к праздничному столу.

Рецепт салата на пасхальный стол очень простой. Всего несколько любимых ингредиентов и невозможно вкусный слоеный салат готов.

Покоряйте своих близких простыми, но деликатесными блюдами.

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Слоеный салат с крабовыми палочками на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

  • Зеленый горошек - 100 гр
  • Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 гр
  • Морковка - 2 шт
  • Твердый сыр
  • Яйца - 2 шт
  • Пармезан
  • Легкий майонез или соус - 2 столовые ложки

Крабовое мясо порезать мелкими кубиками.

Яйца и морковку отварить до готовности.

Чистим морковку и нарезаем кубиками.

Яйца почистить, отделить желток от белка.

Желток порезать, а белок натереть на мелкой терке.

Сыр выбираем твердый. Натереть на салат на Пасху на крупной терке.

С зеленого горошка слить всю жидкость.

Для слоеного салата понадобится сервировочное кольцо.

Слоеный салат - как собрать

Слоеный салат Принцесса рецепт
Слоеный салат Принцесса рецепт / скриншот
  1. Крабовое мясо
  2. Майонез
  3. Горошек
  4. Майонез
  5. Желток
  6. Сыр
  7. Майонез
  8. Крабовое мясо
  9. Майонез
  10. Морковка
  11. Майонез
  12. Белок

Украсить салат тертым Пармезаном и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник для пропитки и подавать к столу.

Можно салат делать порционно в красивых пиалках или подавать как закуску в тарталетках.

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