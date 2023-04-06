Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащить

Любимый и светлый праздник многих украинцев Пасха отмечается 16 апреля. Предлагаем приготовить вкусный и сочный салат на Пасху к праздничному столу.
Рецепт салата на пасхальный стол очень простой. Всего несколько любимых ингредиентов и невозможно вкусный слоеный салат готов.
Покоряйте своих близких простыми, но деликатесными блюдами.
Слоеный салат с крабовыми палочками на Пасху - рецепт
Вам понадобится:
- Зеленый горошек - 100 гр
- Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 гр
- Морковка - 2 шт
- Твердый сыр
- Яйца - 2 шт
- Пармезан
- Легкий майонез или соус - 2 столовые ложки
Крабовое мясо порезать мелкими кубиками.
Яйца и морковку отварить до готовности.
Чистим морковку и нарезаем кубиками.
Яйца почистить, отделить желток от белка.
Желток порезать, а белок натереть на мелкой терке.
Сыр выбираем твердый. Натереть на салат на Пасху на крупной терке.
С зеленого горошка слить всю жидкость.
Для слоеного салата понадобится сервировочное кольцо.
Слоеный салат - как собрать
- Крабовое мясо
- Майонез
- Горошек
- Майонез
- Желток
- Сыр
- Майонез
- Крабовое мясо
- Майонез
- Морковка
- Майонез
- Белок
Украсить салат тертым Пармезаном и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник для пропитки и подавать к столу.
Можно салат делать порционно в красивых пиалках или подавать как закуску в тарталетках.
Читайте также:
- Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецепт
- Деревенский секрет вкуснейшего сала, которое долго не задержится: бомбический рецепт на Пасху 2023
- Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецепт