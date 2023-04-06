Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащить

Меню на Пасху 2023. Вкусный рецепт слоеного салата Принцесса, который готовить всего 5 минут.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 20 минут Кухня Кухня Интернациональная

Салат с крабовыми палочками рецепт / instagram/zin_mylife, instagram/ppmarafon_minys

Любимый и светлый праздник многих украинцев Пасха отмечается 16 апреля. Предлагаем приготовить вкусный и сочный салат на Пасху к праздничному столу.

Рецепт салата на пасхальный стол очень простой. Всего несколько любимых ингредиентов и невозможно вкусный слоеный салат готов.

Покоряйте своих близких простыми, но деликатесными блюдами.

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Слоеный салат с крабовыми палочками на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Зеленый горошек - 100 гр

Крабовые палочки или крабовое мясо - 200 гр

Морковка - 2 шт

Твердый сыр

Яйца - 2 шт

Пармезан

Легкий майонез или соус - 2 столовые ложки

Крабовое мясо порезать мелкими кубиками.

Яйца и морковку отварить до готовности.

Чистим морковку и нарезаем кубиками.

Яйца почистить, отделить желток от белка.

Желток порезать, а белок натереть на мелкой терке.

Сыр выбираем твердый. Натереть на салат на Пасху на крупной терке.

С зеленого горошка слить всю жидкость.

Для слоеного салата понадобится сервировочное кольцо.

Слоеный салат - как собрать

Слоеный салат Принцесса рецепт / скриншот

Крабовое мясо Майонез Горошек Майонез Желток Сыр Майонез Крабовое мясо Майонез Морковка Майонез Белок

Украсить салат тертым Пармезаном и хорошо утрамбовать. Поставить в холодильник для пропитки и подавать к столу.

Можно салат делать порционно в красивых пиалках или подавать как закуску в тарталетках.

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