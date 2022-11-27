Невозможно вкусный и очень простой салат Зимняя птица: рецепт на Новый год 2023

Время приготовления: Время приготовления: 8 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 8 порции

Салат Зимняя птица на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com, smak.ua

Совсем скоро наступают новогодние праздники и каждая хозяйка старается приготовить на стол вкусные деликатесы. Чтобы заменить традиционный салат Оливье или Селедку под шубой, Главред предлагает узнать рецепт удивительно вкусного салата Зимняя птица.

Простейший рецепт новогоднего салата получится у каждого. Такой салат великолепно украсит ваш праздничный стол на Новый год и подойдет даже на Рождество.

Салат на Новый год 2023 Зимняя птица - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 4 шт

Болгарский перец - 1 шт красный

Тунец - 1 шт

Зеленый лук - 2 перышка

Огурцы маленькие - 4 шт

Сыр твердый или Пармезан - 30 гр

Маслины

Укроп

Яйца помыть и отварить до готовности.

В это время тунец размять вилкой и добавить немного измельченного зеленого лука.

В большем блюде сделать трафарет в виде птицы.

Салат выкладывать слоями.

Изначально переложить в тарелку тунец с луком и смазать все майонезом.

Порезать мелко соленые огурцы.

Яйца почистить, отделить желтки от белка и натереть на мелкой терке.

Далее посыпать все тертым сыром.

Украсить салат, как на фото, маслинами.

Из красного болгарского перца сделать форму для птицы.

Из зелени сделать веточку для салата, а для красивого оформления посыпать птицу белком.

Все слоя обязательно промазываем майонезом и даем настояться пару часов.

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