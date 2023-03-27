Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звезд

Готовим настоящий греческий салат рецепт простой и вкусный. Такой салат настоящая находка для хозяйки.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Порции Порции 4 порции Кухня Кухня Греческая

Греческий салат новый рецепт / ua.depositphotos.com

Что может быть вкуснее легкого и вкусного салата. Многие звезды стараются держать себя в форме, а с приходом весны больше питаться полезными овощами.

Сегодня расскажем новый рецепт Греческого салата, который восхитит любого.

Нежная заправка и свежие овощи сделают ваш рацион более полезным. Лучше всего в греческий салат добавлять сыр Фета или Адыгейский.

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Греческий салат по новому - рецепт

Вам понадобится:

Помидор - 1 шт

Огурец - 2 шт

Листья салата

Сыр Фета - 100 гр

Заправка к салату - 2 ложки сметаны, соль и горчица в зернах

Маслины без косточек.

Листья салата можно покупать уже готовые. Высыпать в большую тарелку и промыть.

Помидоры и огурцы помыть, порезать небольшими кусочками и добавить к салату.

Маслины порезать пополам. Сыр Фета на кусочки.

Смешать сметану, горчицу и соль. Можно добавить немного зелени (укроп или петрушку).

Заправить греческий салат по-новому и подавать к столу.

Самый вкусный греческий салат / ua.depositphotos.com

Салат Греческий по-адыгейски - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 2 шт

Огурец - 1 шт

Перец красный - 1 шт

Сыр Адыгейский

Маслины

Лук салатный - 1 шт

Лимон

Оливковое масло

Соль

Помидоры и огурцы помыть, огурцы можно почистить и порезать кубиками.

Сыр Адыгейский порезать небольшими брусочками.

Болгарский перец помыть, удалить все семена и порезать кубиками.

Маслины покупайте без косточки, можно добавить целиком или порезать по вкусу.

Лук почистить и порезать полукольцами.

Соединить в красивой тарелке все ингредиенты на греческий салат с Адыгейским сыром, заправить оливковым маслом и посолить.

Перед подачей на стол разрезать половину лимона и сбрызнуть греческий салат соком.

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