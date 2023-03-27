Новый и очень легкий салат весны 2023: рецепт, который покорил многих звезд

Что может быть вкуснее легкого и вкусного салата. Многие звезды стараются держать себя в форме, а с приходом весны больше питаться полезными овощами.
Сегодня расскажем новый рецепт Греческого салата, который восхитит любого.
Нежная заправка и свежие овощи сделают ваш рацион более полезным. Лучше всего в греческий салат добавлять сыр Фета или Адыгейский.
Греческий салат по новому - рецепт
Вам понадобится:
- Помидор - 1 шт
- Огурец - 2 шт
- Листья салата
- Сыр Фета - 100 гр
Заправка к салату - 2 ложки сметаны, соль и горчица в зернах
Маслины без косточек.
Листья салата можно покупать уже готовые. Высыпать в большую тарелку и промыть.
Помидоры и огурцы помыть, порезать небольшими кусочками и добавить к салату.
Маслины порезать пополам. Сыр Фета на кусочки.
Смешать сметану, горчицу и соль. Можно добавить немного зелени (укроп или петрушку).
Заправить греческий салат по-новому и подавать к столу.
Салат Греческий по-адыгейски - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 2 шт
- Огурец - 1 шт
- Перец красный - 1 шт
- Сыр Адыгейский
- Маслины
- Лук салатный - 1 шт
- Лимон
- Оливковое масло
- Соль
Помидоры и огурцы помыть, огурцы можно почистить и порезать кубиками.
Сыр Адыгейский порезать небольшими брусочками.
Болгарский перец помыть, удалить все семена и порезать кубиками.
Маслины покупайте без косточки, можно добавить целиком или порезать по вкусу.
Лук почистить и порезать полукольцами.
Соединить в красивой тарелке все ингредиенты на греческий салат с Адыгейским сыром, заправить оливковым маслом и посолить.
Перед подачей на стол разрезать половину лимона и сбрызнуть греческий салат соком.
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