Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецепт

Совсем скоро будем отмечать светлый и любимый праздник Пасха 2023. В этот период хозяйки готовят различные вкусности и приглашают в дом близких.
Чтобы составить меню на Пасху 2023, предлагаем ознакомиться с нашими рецептами. Изумительный и очень легкий салат на Пасху готовить просто.
Всего 4 простых ингредиента и салат с авокадо готов.
Салат на Пасху 2023 - рецепт с авокадо
Вам понадобится:
- Авокадо Хасс спелый - 1 шт
- Тунец или печень трески - 1 банка
- Лимон свежий - 2 дольки
- Яйца - 3 шт
- Помидоры черри - 5 шт
- Оливковое масло
Яйца помыть, отварить до готовности и почистить.
Можно порезать ножом или овощерезкой.
Хасс авокадо помыть, почистить и порезать кубиками.
Сбрызнуть авокадо соком лимона.
Помидоры черри разрезать пополам, добавить к авокадо в красивую тарелку.
Яйца соединить с печенью трески или тунцом в собственном соку, добавить к авокадо и сбрызнуть оливковым маслом.
Поставить салат в холодильник и подавать к столу охлажденным.
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