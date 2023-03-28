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Вкуснее Оливье, Винегрета и Шубы в 10 раз: легкий и простой салат на Пасху 2023 - рецепт

28 марта 2023, 14:39
Легкий и простой салат с авокадо на Пасху 2023. Рецепт простого блюда, который можно приготовить за 10 минут.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Салат с авокадо рецепт, легкий салат на Пасху 2023 рецепт
Легкий салат на Пасху 2023 рецепт с авокадо / ua.depositphotos.com

Совсем скоро будем отмечать светлый и любимый праздник Пасха 2023. В этот период хозяйки готовят различные вкусности и приглашают в дом близких.

Чтобы составить меню на Пасху 2023, предлагаем ознакомиться с нашими рецептами. Изумительный и очень легкий салат на Пасху готовить просто.

Всего 4 простых ингредиента и салат с авокадо готов.

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Салат на Пасху 2023 - рецепт с авокадо

Вам понадобится:

  • Авокадо Хасс спелый - 1 шт
  • Тунец или печень трески - 1 банка
  • Лимон свежий - 2 дольки
  • Яйца - 3 шт
  • Помидоры черри - 5 шт
  • Оливковое масло
Салат авокадо рецепт
Салат авокадо рецепт / ua.depositphotos.com

Яйца помыть, отварить до готовности и почистить.

Можно порезать ножом или овощерезкой.

Хасс авокадо помыть, почистить и порезать кубиками.

Сбрызнуть авокадо соком лимона.

Помидоры черри разрезать пополам, добавить к авокадо в красивую тарелку.

Яйца соединить с печенью трески или тунцом в собственном соку, добавить к авокадо и сбрызнуть оливковым маслом.

Поставить салат в холодильник и подавать к столу охлажденным.

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