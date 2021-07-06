Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины

Рецепт свиных рулетиков / cookpad.com

Мясные рулетики будут прекрасным украшением праздничного стола, приготовить их очень просто.

Такие рулетики прекрасно готовить в духовке или на сковороде с начинкой из грибов, с сыром или любой другой, и ваш праздник будет незабываемо вкусным.

Мясные рулеты получаются нежными и сочными. Это блюдо можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо к любому гарниру.

Мясные рулеты - рецепт

Филе свинины - 600 г

Шампиньоны - 400 г

Лук - 2 шт.

Яйцо вареное - 2 шт.

Сыр натертый - 1-1,5 ст.

Сливки - 1 ст.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла. Нарезаем лук. Обжариваем его на сковороде примерно 10 минут, до стандартного золотистого цвета. Моем, чистим и нарезаем шампиньоны. Режем небольшие кусочки, высыпаем в сковородку к луку и жарим еще 10 минут, периодически помешивая.

Готовые грибы с луком выкладываем в небольшое блюдо. Варим, чистим и нарезаем яйца. Добавляем к грибам и натираем сыр. Все это мешаем, чтобы на вид выглядело, как замечательная начинка.

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Нарезаем свинину, как на отбивные, но очень тонко. Толщина не должна быть больше 1 сантиметра. Перчим и солим наши кусочки с обеих сторон.

На каждый кусочек мяса, выкладываем по две столовые ложки нашей начинки. Заворачиваем в виде рулета и скрепляем зубочистками. Можете использовать нить.

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Разогреваем сковороду, кладем туда наши красивые рулетики и обжариваем со всех сторон. Начните обжаривать со стороны шва, после этого Вы сможете вынуть зубочистки. Разогреваем духовку до 170 градусов. В форму для выпекания выкладываем наши рулеты, заливаем воду, смешанную со сливками (примерно 1.5 стакана). Приправляем рулетики солью и перцем.

Запекать примерно 30 минут до золотистой корочкой.