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Самая вкусная закуска в мире: вкуснейшие рулетики из свинины

6 июля 2021, 16:20

Такой рецепт вкусных и сочных рулетиков можно приготовить на праздник.

Рецепт свиных рулетиков / cookpad.com

Мясные рулетики будут прекрасным украшением праздничного стола, приготовить их очень просто.

Такие рулетики прекрасно готовить в духовке или на сковороде с начинкой из грибов, с сыром или любой другой, и ваш праздник будет незабываемо вкусным.

Мясные рулеты получаются нежными и сочными. Это блюдо можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо к любому гарниру.

Мясные рулеты - рецепт

  • Филе свинины - 600 г
  • Шампиньоны - 400 г
  • Лук - 2 шт.
  • Яйцо вареное - 2 шт.
  • Сыр натертый - 1-1,5 ст.
  • Сливки - 1 ст.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла. Нарезаем лук. Обжариваем его на сковороде примерно 10 минут, до стандартного золотистого цвета. Моем, чистим и нарезаем шампиньоны. Режем небольшие кусочки, высыпаем в сковородку к луку и жарим еще 10 минут, периодически помешивая.

Готовые грибы с луком выкладываем в небольшое блюдо. Варим, чистим и нарезаем яйца. Добавляем к грибам и натираем сыр. Все это мешаем, чтобы на вид выглядело, как замечательная начинка.

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Нарезаем свинину, как на отбивные, но очень тонко. Толщина не должна быть больше 1 сантиметра. Перчим и солим наши кусочки с обеих сторон.

На каждый кусочек мяса, выкладываем по две столовые ложки нашей начинки. Заворачиваем в виде рулета и скрепляем зубочистками. Можете использовать нить.

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Разогреваем сковороду, кладем туда наши красивые рулетики и обжариваем со всех сторон. Начните обжаривать со стороны шва, после этого Вы сможете вынуть зубочистки. Разогреваем духовку до 170 градусов. В форму для выпекания выкладываем наши рулеты, заливаем воду, смешанную со сливками (примерно 1.5 стакана). Приправляем рулетики солью и перцем.

Запекать примерно 30 минут до золотистой корочкой.

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