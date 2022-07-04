Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецепт

Невероятно вкусное абрикосовое варенье, как у бабушки.
Лето - время настоящих свежих витаминов. А вот зимой всегда хочется почувствовать вкус лета и насладится идеальным варением.
Сегодня вам расскажем идеальный рецепт абрикосового варенья, которое еще называют царским.
Нежнейший аромат абрикос, немного кислинки и вкусный сироп сделают варенье на зиму превосходным.
Варенье из абрикоса - рецепт
Вам понадобится:
- Абрикосы - 1,2 кг
- Сахар - 900 гр
- Вода - 250 мл
Абрикосы нужно выбирать твердоватыми и немного с кислинкой, чтобы при варке варенья они не развалились.
Удалить косточки из абрикос, расколоть их и выбрать серединку.
Можно добавить серединку от косточки в абрикос, тогда варенье получится очень вкусным.
Налить воду в кастрюлю добавить сахар и помешивать, пока полностью сахар не растворится.
В большую кастрюлю переложить все абрикосы, залить сиропом и настоять около 40 минут.
Поставить кастрюлю с абрикосами на плиту и проварить абрикосовое варенье 10 минут.
Варенье из абрикос разложить по банкам и закатать.
Хранить прохладном темном месте.
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