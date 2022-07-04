Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецепт

Невероятное абрикосовое варенье рецепт / pixabay

Лето - время настоящих свежих витаминов. А вот зимой всегда хочется почувствовать вкус лета и насладится идеальным варением.

Сегодня вам расскажем идеальный рецепт абрикосового варенья, которое еще называют царским.

Нежнейший аромат абрикос, немного кислинки и вкусный сироп сделают варенье на зиму превосходным.

Варенье из абрикоса - рецепт

Вам понадобится:

Абрикосы - 1,2 кг

Сахар - 900 гр

Вода - 250 мл

Абрикосы нужно выбирать твердоватыми и немного с кислинкой, чтобы при варке варенья они не развалились.

Удалить косточки из абрикос, расколоть их и выбрать серединку.

Можно добавить серединку от косточки в абрикос, тогда варенье получится очень вкусным.

Налить воду в кастрюлю добавить сахар и помешивать, пока полностью сахар не растворится.

В большую кастрюлю переложить все абрикосы, залить сиропом и настоять около 40 минут.

Поставить кастрюлю с абрикосами на плиту и проварить абрикосовое варенье 10 минут.

Варенье из абрикос разложить по банкам и закатать.

Хранить прохладном темном месте.

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