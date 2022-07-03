Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецепт

Идеальная закуска из маринованных помидор.
Маринованные помидоры - идеальная закуска на вашем столе. Такие помидоры еще можно назвать "бочковыми".
Невероятно нежные и очень вкусные маринованные помидоры по супер-быстрому рецепту, которые понравятся любой хозяйке.
Много времени рецепт маринованных помидоров у вас не займет, а близких вы точно порадуете.
Маринованные помидоры - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры "сливки" - 2,5 кг
- Болгарский перец - 1 шт
- Укроп
- Петрушка
- Перец - 10 горошков
- Соль - 2 столовые ложки
- Уксус яблочный - 1 ложка
Помидоры нужно выбирать твердые и небольшого размера.
Хорошо помыть помидоры и вырезать попки.
Красный перец помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.
В блендер отправить перец, 2 зубчика чеснока, укроп и петрушку.
В полученный "маринад" для помидоров влить столовую ложку яблочного уксуса и соль по рецепту.
В большой пакет переложить все помидоры и залить полученным маринадом.
Переложить пакет в большую кастрюлю, хорошо потрусить помидоры и поставить в холодильник.
Малосольные помидоры будут готовы через сутки, но достигнут самого нежного вкуса через неделю.
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