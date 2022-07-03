Самые вкусные маринованные помидоры: невероятно быстрый рецепт

Маринованные помидоры рецепт / pixabay

Маринованные помидоры - идеальная закуска на вашем столе. Такие помидоры еще можно назвать "бочковыми".

Невероятно нежные и очень вкусные маринованные помидоры по супер-быстрому рецепту, которые понравятся любой хозяйке.

Много времени рецепт маринованных помидоров у вас не займет, а близких вы точно порадуете.

Маринованные помидоры - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры "сливки" - 2,5 кг

Болгарский перец - 1 шт

Укроп

Петрушка

Перец - 10 горошков

Соль - 2 столовые ложки

Уксус яблочный - 1 ложка

Помидоры нужно выбирать твердые и небольшого размера.

Хорошо помыть помидоры и вырезать попки.

Красный перец помыть, почистить и порезать небольшими кубиками.

В блендер отправить перец, 2 зубчика чеснока, укроп и петрушку.

В полученный "маринад" для помидоров влить столовую ложку яблочного уксуса и соль по рецепту.

В большой пакет переложить все помидоры и залить полученным маринадом.

Переложить пакет в большую кастрюлю, хорошо потрусить помидоры и поставить в холодильник.

Малосольные помидоры будут готовы через сутки, но достигнут самого нежного вкуса через неделю.

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